Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Ker je območje okoli Blejskega gradu eno najobčutljivejših, je pred začetkom gradnje treba opraviti arheološke raziskave. Kot je pojasnil arheolog s kranjskega zavoda za varstvo kulturne dediščine Milan Sagadin, so v neposredni bližini objekta že v preteklosti odkrili zgodnjesrednjeveško naselbino in grobišče, pa tudi prazgodovinsko grobišče. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Arheološka izkopavanja nujna še pred preureditvijo Bleda

Preurejeni Bled že do leta 2020?

9. julij 2017 ob 16:28

Bled - MMC RTV SLO/STA

Pod Blejskim gradom potekajo priprave na ureditev širšega grajskega kompleksa z muzejem sodobne evropske umetnosti.

Ker sta bila na tem območju že v preteklosti potrjena zgodnjesrednjeveška naselbina in grobišče, pred začetkom projektiranja potekajo arheološka izkopavanja, potrebne pa so tudi spremembe občinskega prostorskega načrta.

Velikopotezni muzealski načrti

Zavod za kulturo Bled je na začetku lanskega leta od Deželne banke Slovenije kupil propadajoč objekt na grajski pristavi pod Blejskim gradom, kjer je nekoč delovalo obrtno gradbeno podjetje Grad. Zavod je nato stavbno pravico podelil podjetju Artarhiv Igorja Laha, ki ima bogato zbirko umetniških del ter načrte in kapital, da bi na tem mestu vzpostavil srednjeevropski muzej sodobne umetnosti.

Ker je območje okoli Blejskega gradu eno najobčutljivejših, je pred začetkom gradnje treba opraviti arheološke raziskave. Kot je pojasnil arheolog s kranjskega zavoda za varstvo kulturne dediščine Milan Sagadin, so v neposredni bližini objekta že v preteklosti odkrili zgodnjesrednjeveško naselbino in grobišče, pa tudi prazgodovinsko grobišče.

Zdaj pa so tudi na notranjem dvorišču objekta naleteli na ostanke prazgodovinske in zgodnjesrednjeveške poselitve. Poleg tega so našli še mlajše tlake, ki kažejo na razvoj stavbe, kakršna je danes. Najdene naselbinske strukture so ostanki kolov oziroma stojke, okoli katerih so kamni, s katerimi so nekoč zagozdili lesene kole, ki so nosili strešne konstrukcije.

Pomembne bodo dokumentacija in informacije, artefaktov si ne obetajo

"Pri takšni vrsti gradnje tako rekoč nimamo česa pokazati," je glede morebitne rekonstrukcije in prezentacije arheoloških najdb pojasnil Sagadin in dodal, da je potrebna zgolj natančna dokumentacija. Posamezne stojke bodo povezali v tlorise in pripravili grafično in fotografsko prezentacijo, iz zemlje pa bodo pobrali in prav tako dokumentirali keramične ostanke in drug drobni material.

Na tem območju naj bi v prihodnjih letih zgradili muzej sodobne umetnosti, vendar še niso začeli urejanja, saj še čakajo na dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Hkrati potekajo razmišljanja o programski zasnovi centra in celotne grajske pristave, je povedal direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik.

Pričakuje, da bo dopolnitev občinskega prostorskega načrta sprejeta prihodnjo pomlad. "To pomeni zeleno luč za pridobitev vseh projektov in dovoljenj ter nato po koncu vseh postopkov začetek gradnje," je dejal Završnik, ki meni, da bi bil razširjen grajski kompleks lahko urejen leta 2020, vključeval pa bi tako muzej sodobne umetnosti kot dvigalo na Blejski grad in Mrakovo domačijo.

A. J.