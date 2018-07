Arheološka najdba sinagoge v Vilni – "dokaz, kako hitro se lahko vse uniči"

V Litvi je pred prihodom nacistov živelo vsaj 200.000 Judov

27. julij 2018 ob 14:03

Vilnius - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna ekipa arheologov je v Litvi naletela na pomemben del sinagoge iz 17. stoletja, ki je bila nekoč postavljena v mesto Vilna.

Arheologi so našli bimo – privzdignjeno mesto v sinagogi, namenjeno branju Tore.

Razumevanje zgodovine litovskih Judov

"Ne gre zgolj za arheološko najdbo. Gre za pomembno odkritje, ki bo prispevalo k razumevanju zgodovine litovskih Judov, kot tudi ideologije nacionalsocializma in sovjetskega režima. To je dokaz, kako hitro se lahko vse uniči," je povedala vodja litovske judovske skupnosti Faina Kuklianski.

Sinagoga iz Vilne je do druge svetovne vojne in nemške okupacije veljala za največjo in najpomembnejšo stavbo litovskega judovstva. Med vojno je bila sinagoga uničena, v sovjetskih časih pa so na mestu ruševin pozidali osnovno šolo. Zdaj so arheologi na tistem območju naleteli na bimo.

Pobili 200.000 litovskih Judov

Litva je bila med drugo svetovno vojno izmenično zasedena od Sovjetske zveze in nacistov. Med nemško okupacijo v letih 1941–1944 so nacisti in domači pomagači pobili več kot 90 odstotkov od 200.000 tam živečih Judov. Po koncu vojne je bila Litva do leta 1990 del Sovjetske zveze, ne po lastni želji.

Arheologi že od leta 2011 preiskujejo območje, kjer je nekoč stala sinagoga. Doslej so naleteli na zidne opeke, pečnice in nekatere ostanke judovske obredne kopalnice. Mestna občina Vilna želi do leta 2023, ko bo mesto praznovalo 700. obletnico ustanovitve, pripraviti razstavo vseh ostankov sinagoge.

N. Š.