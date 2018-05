Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Križankah načrtovane junijske dogodke 66. Ljubljana Festivala in dogodke do sredine julija bodo prestavili na ustrezne nadomestne lokacije, in sicer na Kongresni trg in v Cankarjev dom. Foto: MMC RTV SLO/K. K. Ob napovedi obnove Križank je direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek sicer izrazil upanje, da bo ta končana do konca maja. Foto: BoBo Sorodne novice Avditorij Križank naj bi bil končno deležen rekonstrukcije in nadgradnje Dodaj v

Arheološka odkritja začasno ustavila obnovo Križank

Nadomestne lokacije za že načrtovane dogodke

15. maj 2018 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rekonstrukcijo in nadgradnjo avditorija so v Križankah začeli zaradi snežne ujme, ki je pred dvema letoma poškodovala pomično streho. Vendar so ob delih naleteli na arheološka odkritja in tako je izkop gradbene jame v gledališču začasno ustavljen.

Gradbeno-obrtniška dela bodo predvidoma končana do 15. julija, dogodke Festivala Ljubljana, ki so bili do takrat načrtovani v avditoriju, pa bodo prestavili na nadomestne lokacije.

Ob napovedi obnove Križank je direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek sicer izrazil upanje, da bo ta končana do konca maja. Poleg nove strehe pa bodo prenovo na občini izkoristili tudi za posodobitev avditorija.

Kaj vse prinaša nadgradnja?

Po Brlekovih besedah bo nadgradnja, ki je potrebna zaradi poškodb in dotrajanosti posameznih elementov, obsegala streho avditorija z odvodnjavanjem in trikotni dodatek k strehi, rekonstrukcijo nosilnih delov konstrukcije križevniškega samostana in rekonstrukcijo temeljenja obstoječih stebrov strehe ob Zoisovi cesti, bočno vetrno zaščito proti Zoisovi cesti, zavese na bokih odra z nadnapisi in glavno zaveso, pomični dvižni oder in posodobitev projekcijskega objekta.

Selitev na Kongresni trg in v Cankarjev dom

V Križankah načrtovane junijske dogodke 66. Ljubljana Festivala in dogodke do sredine julija bodo tako po trditvah zavoda prestavili na ustrezne nadomestne lokacije, in sicer na Kongresni trg in v Cankarjev dom.

Premierna predstava muzikala Briljantina bo tako 22. junija v Cankarjevem domu, tam se bodo 23., 24. in 25. junija zvrstile tudi ponovitve.

