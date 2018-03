Arhitekt Meier pod plazom obtožb o spolnem nadlegovanju

Met odpustil dirigenta Levina zaradi dokazov o spolnem nadlegovanju

14. marec 2018 ob 11:02

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Proslavljeni arhitekt Richard Meier, prejemnik prestižne Pritzkerjeve nagrade, je zadnji v nizu slavnih ustvarjalcev, ki se je znašel pod plazom obtožb o spolnem nadlegovanju. Neprimernega vedenja ga obtožuje pet žensk.

Po besedah štirih sodelavk in ene ženske, s katero je sodeloval pri projektu Getty, se je arhitekt do njih obnašal neprimerno. Dve od njih navajata, da se jima je razkazoval v svojem stanovanju v New Yorku, tretja je povedala, da jo je zgrabil za spodnje perilo na službeni zabavi, četrto je v svojem stanovanju pozval, naj se sleče, da jo bo fotografiral, peta pa je povedala, da ji je v 80. letih prejšnjega stoletja komaj uspelo pobegniti iz njegove hiše v Los Angelesu, potem ko jo je skušal podreti na posteljo. Kot poroča New York Times, je z nekaterimi od njih v preteklosti že sklenil zunajsodno poravnavo.

Po izbruhu afere je Meier sporočil, da se za šest mesecev umika iz podjetja, in zapisal, da se opravičuje vsem, ki so jih užalile njegove besede in dejanja.

Njegovo podjetje spada med najbolj uveljavljene arhitekturne biroje na svetu. Med projekti, ki jih je podpisal, so muzej High Museum of Arta v Atlanti, cerkev Jubilee v Rimu, Gettyjev center v Los Angelesu in kontroverzni rimski muzej Ara Pacis, ki je bil prva moderna arhitektura, ki je v italijanski prestolnici zrasla po obdobju fašizma. Meier je svoj biro ustanovil leta 1963 in je leta 1984 postal tudi najmlajši prejemnik Pritzkerjeve nagrade, najvišjega arhitekturnega priznanja.



Met odpustil Levina

Dokazi o spolnem nadlegovanju so odnesli tudi dirigenta Jamesa Levina. Newyorška Metropolitanska opera ga je namreč v ponedeljek odpustila, potem ko je preiskava pokazala "kredibilne dokaze," ki podpirajo obtožbe o spolnem nadlegovanju. Že decembra lani so 74-letnega ustvarjalca suspendirali zaradi več obtožb o spolnem nadlegovanju v obdobju med 60. in 80. leti prejšnjega stoletja, ko je bil med drugim na čelu Metovega programa za mlade glasbenike. V izjavi so iz opere sporočili, da je neodvisna preiskava pokazala jasne dokaze, da se je Levine obnašal neprimerno v času, ko je bil zaposlen v operi in tudi predtem. "V luči teh razkritij Met ocenjuje, da bi bilo neprimerno in nemogoče, da bi Levine še delal v Metu." Kot so še razkrili, je bilo v več kot tri mesece trajajoči preiskavi zaslišanih več kot 70 ljudi.

Decembra lani so ameriške medijske hiše poročale o obtožbah spolnega nadlegovanja, ki naj bi ga glasbenik zagrešil v 80. letih prejšnjega stoletja. V upravi opere so se tega, kot so takrat povedali New York Timesu, zavedli, potem ko so bili leta 2016 obveščeni o policijskem poročilu, v katerem je moški obtožil Levina, da ga je pred tremi desetletji, ko je bil še najstnik, spolno zlorabil.

Dirigent vse obtožbe zanika.

Levine je bil Metov umetniški direktor 40 let, zaradi zdravstvenih razlogov, ima Parkinsonovo bolezen, pa se je leta 2016 upokojil in postal častni umetniški direktor, kljub upokojitvi pa je nadaljeval sodelovanje z opero, in sicer je bedel nad programi za mlade talente.

V bogati karieri je sodeloval s številnimi vrhunskimi glasbeniki

V svoji karieri je Levine vodil več kot 2.500 uprizoritev v Metu. Svojo kariero v Metu je začel junija 1971 s Puccinijevo Tosco in dve leti pozneje postal glavni dirigent, v sezoni 1976—1977 pa umetniški direktor. V svoji bogati karieri, v kateri je Met postavil na svetovni glasbeni zemljevid, je dirigiral v 85 operah. Med drugim je delal tudi s slovitimi tremi tenorji: Lucianom Pavarottijem, Josejem Carrerasom in Placidom Domingom, ki so močno pripomogli k popularizaciji opere v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja.

K. T.