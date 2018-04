Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Arhitekt, profesor, raziskovalec, inovator, humanist in akademik Stanko Kristl je iz rok predsednika republike Boruta Pahorja prejel srebrni red za zasluge. Odlikovanje je prejel za svoj prispevek k razvoju slovenske arhitekture in izjemen ustvarjalni opus. Foto: BoBo Dodaj v

Arhitekt Stanko Kristl, prejemnik srebrnega reda za zasluge: "Arhitekturi na Slovenskem v prihodnosti kaže slabo"

Podelili so tudi medalje za zasluge

30. april 2018 ob 12:17,

zadnji poseg: 30. april 2018 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je danes podelil državna odlikovanja: srebrni red za zasluge je prejel arhitekt Stanko Kristl, medalje za zasluge pa Aleksander Bassin, Boštjan Noč, Peter Raspor in Miha Kos ter Hiša eksperimentov.

Arhitekt, profesor, raziskovalec, inovator, humanist in akademik Stanko Kristl je iz rok predsednika republike Boruta Pahorja prejel srebrni red za zasluge. Odlikovanje je prejel za svoj prispevek k razvoju slovenske arhitekture in izjemen ustvarjalni opus. V uradu predsednika republike so zapisali, da Kristlova arhitektura s svojo izjemnostjo in relevantnostjo pomembno določa slovensko arhitekturno dediščino 20. stoletja in je dragocen prispevek k eksperimentalni arhitekturi povojne Evrope.

Razpiranje duhovne dimenzije človeštva

Kristl arhitekture ni razumel kot zgolj ustvarjanje funkcionalnega prostora za zadovoljevanje človekovih osnovnih potreb, temveč kot poslanstvo, s katerim arhitekti razpirajo duhovne dimenzije človeštva, so zapisali v obrazložitvi.

Mnogi njegovi projekti so spomeniško zaščiteni, med največje pa zagotovo sodi projektiranje ljubljanskega kliničnega centra. Izmed 52 natečajnih projektov jih je bilo kar 44 nagrajenih, 14 s prvo nagrado.

Zanj arhitektura dvoplastna - je umetnost in znanost

Ob prejemu odlikovanja je Kristl izpostavil problem, s katerim se sooča arhitektura. Povedal je, da je zanj arhitektura dvoplastna, je umetnost in znanost. In to dejstvo mu zlasti pri naših ustanovah dela velike težave. Na vprašanje, kako kaže arhitekturi na Slovenskem v prihodnosti, pa pravi, da slabo. Meni namreč, da trenutni zakoni dajejo preveč moči investitorjem, arhitekti pa posledično izgubljajo vpliv. Pri tem se nanaša tudi na lastne izkušnje s kliničnim centrom, kjer po njegovih besedah posege izvajajo, ne da bi ga o tem kdor koli obvestil.

Muzejski svetnik, pravnik in umetnostni zgodovinar Aleksander Bassin

Poleg srebrnega reda za zasluge pa je predsednik Pahor podelil tudi medalje za zasluge. To je za svoj prispevek na področju likovne publicistike in teorije med drugim prejel muzejski svetnik, pravnik in umetnostni zgodovinar Aleksander Bassin. S svojim delom je namreč pomembno zaznamoval naš vpogled v slovensko in mednarodno likovno produkcijo.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč

Medaljo za zasluge je za svoj prispevek k razvoju čebelarstva in trajnostnega kmetijstva ter ohranjanju ravnovesja v naravi prejel čebelar in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Med njegove največje dosežke sodi razglasitev Združenih narodov 20. maja za svetovni dan čebel.

Izjemen znanstveni in pedagoški prispevek: Peter Raspor

Za izjemen znanstveni in pedagoški prispevek na področju biotehnologije, mikrobiologije, živilstva in prehrane je medaljo za zasluge prejel Peter Raspor, ki se že trideset let sistematično ukvarja z biotehnološkimi raziskavami kvasovk v industrijskih bioprocesih in z varnostjo živil.

Miha Kos in Hiša eksperimentov

Miha Kos in Hiša eksperimentov pa sta medaljo za zasluge prejela za neprecenljiv prispevek k promociji znanosti in izjemno inovativnost pri spodbujanju ustvarjalne radovednosti otrok in mladih. V uradu predsednika so ga označili kot neprecenljivega promotorja, ambasadorja in vzor slovenskega znanja, identitete in prepoznavnosti.

"To današnje priznanje je eno lepo priznanje. Lepo bi bilo, če bi bili tega priznanja deležni tudi od tistih, ki se lahko odločijo, ali nam bodo dali krila, ki si jih zaslužimo, ali ne," je Kos odgovoril na vprašanje, kaj si želi v prihodnje za Hišo eksperimentov.

N. Š.