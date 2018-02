Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ustvarjalna izmenjava v Ljubljani je obenem tudi začetek Evropskega arhitekturnega programa 2018. Foto: MAO Vodja platforme Future Architecture Matevž Čelik pravi, da je cilj projekta prispevati k oblikovanju skladnejšega razvoja evropske družbe, njenega gospodarstva in življenjskega okolja. Foto: Peter Giodani Sorodne novice Praznik evropske arhitekture: Arhitektura danes in jutri Dodaj v

Arhitektura prihodnosti za skladnejši razvoj evropske družbe

Obetavni talenti se podstavijo

16. februar 2018 ob 16:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v Ljubljani poteka Ustvarjalna izmenjava - evropsko srečanje ljubiteljev in strokovnjakov s področja arhitekture in oblikovanja. V sklopu platforme Future Architecture se odvija vzporedno s tretjo spoznavno konferenco, večdnevni javni dogodek pa obsega predavanja, druženja in predstavitve.

Ustvarjalna izmenjava, ki so jo v Ljubljani organizirali prvič, omogoča predvsem interakcije med kulturniki, obetavnimi ustvarjalci in občinstvom. Kot ključni dogodek evropske arhitekture za izmenjave in mreženje gostuje vrsto arhitekturnih muzejev in festivalov, producentov in založnikov ter specializiranih agencij, akademskih institucij in drugih kulturnih izvajalcev v arhitekturi, ki se bodo prek platforme povezovali z obetavnimi ustvarjalci, predstavili svoje dejavnosti in pripravljali skupne projekte.

Po besedah vodja platforme Matevža Čelika je cilj projekta prispevati k oblikovanju skladnejšega razvoja evropske družbe, njenega gospodarstva in življenjskega okolja. "Vrsta kritičnih situacij, skozi katere se trenutno prebija EU, dodatno krepi pomen platforme kot odprtega nadnacionalnega modela, v katerem se pod skupnim krovom družijo različne identitete," še dodaja.

Brez prihodnosti pomeni brez arhitekture

Prvi dan se je odvil v znamenju govorov Focus Talks, v sklopu katerih je bilo mogoče prisluhniti programski direktorici inštituta Strelka Anastassii Smirnovi, arhitektu, teoretiku, kustosu in raziskovalnemu vodji Stephanu Trübyju ter Hanni Dencik Petersson, direktorici oselskega arhitekturnega trienala, ki bo leta 2019 postal član platforme Future Architecture. Vse skupaj je s provokativnim govorom Brez prihodnosti = brez arhitekture! zaokrožil poseben gost iz Hrvaške, filozof Srećko Horvat. Prvi sejem Future Architecture je ponudil tudi forum, kjer so se lahko obetavni ustvarjalci seznanili z izvajalci v kulturi in jim predstavili svoje delo.

V drugem delu programa je potekala spoznavna konferenca, na kateri so se predstavili obetavni talenti, izbrani v okviru poziva za ideje 2018, in se z dvajsetimi člani platforme povezali pri ustvarjanju Evropskega arhitekturnega programa 2018.

Ustvarjalna izmenjava je hkrati začetek Evropskega arhitekturnega programa 2018 – niza medsebojno povezanih dejavnosti, ki bodo vključevale tri razstave, pet konferenc, štiri serije predavanj, delavnico, poletno šolo ter dejavnosti prototipiranja in založništva, odvijale pa se bodo v dvanajstih evropskih mestih. Platformo Future Architecture sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

Na spoznavni konferenci se predstavljajo tudi obetavni ustvarjalci in trije prejemniki nagrade Fundacije Mies van der Rohe za nadarjene mlade arhitekte (Young Talent Architecture Award 2016), članom pa bo tudi omogočila načrtovanje udeležbe v programskih modulih. Razprave Focus Talks so se lotile problemov v stroki ter članom in ustvarjalcem dale priložnost za poglobitev znanja.

M. K.