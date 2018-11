Arhitektura Stanka Kristla poudarja nujnost sociologije in psihologije pri snovanju prostora

V Galeriji Dessa objekti Stanka Kristla skozi fotografije Roka Hočevarja

26. november 2018 ob 15:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Arhitekt Stanko Kristl skozi svoje dolgoletno ustvarjanje neprestano zastavlja temeljno arhitekturno vprašanje: kaj je arhitektura v odnosu do človeka?

Človek in njegovo doživljanje prostora je ključna tema, ki izrazito zaznamuje njegov raziskovalno-oblikovalski pristop, zato v svojih projektih nenehno poudarja nujnost vključevanja sociologije in psihologije pri snovanju prostora. Tako je ob razstavi Arhitektura in življenje, na kateri bodo objekti priznanega arhitekta Kristla predstavljeni skozi fotografije njegovega mladega stanovskega kolega Roka Hočevarja, zapisala kustosinja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje Maja Vardjan. Razstavo odpirajo nocoj v Galeriji Dessa.

Hočevarjeve fotografije prikazujejo bistvo Kristlove arhitekturne ideje: ljudi, vsakdan, življenje arhitekture, so zapisali v galeriji.

Popolna predanost ideji humanega v arhitekturi

Vloga arhitekture pri razvoju človeka in družbe je osrednja misel Kristlovega večplastnega ustvarjanja, kar se še posebej očitno izraža v stavbah za vzgojo in izobraževanje ter v bolnišničnih objektih. Prilagajanje merilu posameznega uporabnika, otroka ali odraslega, bolnega ali zdravega, mladega ali starejšega, izkazuje Kristlovo popolno predanost ideji humanega v arhitekturi.

Arhitekture Kristla, rojenega leta 1922, si zato po besedah kustosinje ne moremo predstavljati brez človeka, kar potrjujejo tudi fotografije Hočevarja, ki je po izobrazbi prav tako arhitekt, hkrati pa tudi strasten popotnik. S svojim pristopom k arhitekturni fotografiji Hočevar izziva konvencionalen način upodabljanja, ki stavbe predstavlja kot izolirane in statične objekte, zunaj konteksta in namena, za katerega so nastale. In tako njegove fotografije prikazujejo bistvo Kristlove arhitekture, piše v najavi razstave.

Razstava bo na ogled do 13. decembra.

Spodaj si lahko ogledate še nekaj fotografij, na katerih je Rok Hočevar ujel arhitekturna dela Stanka Kristla.

