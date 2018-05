Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kustosinji letošnje postavitve sta ob opisu pomena dela dobitnika zlatega leva za življenjsko delo Kennetha Framptona med drugim omenili njegovo humanistično filozofijo v povezavi z arhitekturo, ki je vtkana tudi v njegovo pisanje. Foto: EPA Zmagovalna Švica se v Giardinih predstavlja s projektom Svizzera 240 - House Tour. V projektu sodelujejo Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg in Ani Vihervaara. Foto: EPA Predsednik beneškega bienala Biennale Paolo Baratta z dobtinikom zlatega lev, portugalskim arhitekktom Eduardom Soutom de Moura in beneškim županom Luigijem Brugnarom. Foto: EPA Sorodne novice Arhitekturni bienale v Benetkah odpira vrata prostora svobode Dodaj v

Arhitekturni bienale: nagrada za življenjsko delo Kennethu Framptonu, zlati lev švicarski predstavitvi

Bienale je na ogled do 25. novembra

28. maj 2018 ob 17:29

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Na Mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah so nagrado za življenjsko delo namenili britanskemu arhitektu Kennethu Framptonu, "glasu resnice v promociji ključnih vrednot arhitekture in njene vloge v družbi". Zlati lev za najboljšo nacionalno predstavitev je domov odnesla švicarska ekipa.

Arhitekt, zgodovinar in kritik Kenneth Frampton se je šolal v Londonu. Deloval je kot arhitekt in kritik ter predaval na številnih vodilnih institucijah na področju arhitekture, med drugim na Kraljevem kolidžu umetnosti v Londonu, Berlage institutu v Amsterdamu in na Akademiji za arhitekturo v Mendrisiu v Švici. Vplival je na več generacij študentov in arhitektov.

Arhitekt humanistične filozofije

Med njegovimi najbolj znanimi deli velja omeniti knjigo Modern Architecture: A Critical History. Nagrado za življenjsko delo so mu podelili na predlog kustosinj letošnjega bienala Yvonne Farrell in Shelley McNamaraf, ki sta med drugim poudarili njegovo humanistično filozofijo v povezavi z arhitekturo, ki je vtkana tudi v njegovo pisanje.

Notranja oprema v domačem okolju

Švica je mednarodno žirijo, ki je izbirala dobitnika letošnjega zlatega leva, prepričala s projektom Svizzera 240 - House Tour. V projektu sodelujejo Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg in Ani Vihervaara. Žirija je Švici zlatega leva namenila za "očarljivo arhitekturno instalacijo", ki se na prijeten način loteva tematike razmerij med notranjo opremo v domačem okolju.

Nagrada tudi portugalskemu arhitektu in belgijski ekipi

Zlatega leva za najboljšo predstavitev na razstavi Prostor svobode je prejel Eduardo Souto de Moura iz Portugalske za "natančno združitev dveh zračnih fotografij, ki razkrivata bistven odnos med arhitekturo, časom in prostorom", piše v utemeljitvi. Srebrnega leva za obetavnega mladega arhitekta na razstavi Prostor svobode pa so prejeli Jan de Vylder, Inge Vinck, Jo Taillieu iz Genta v Belgiji.

Žirijo so sestavljali Sofia von Ellrichshausen iz Argentine (predsednica), Frank Barkow iz ZDA, Kate Goodwin iz Avstralije, Patricia Patkau iz Kanade in Pier Paolo Tamburelli iz Italije.

Slovenija s projektom Živeti z vodo

Slovenija v nacionalnem paviljonu razstavlja projekt Živeti z vodo, ki ga je na pobudo Muzeja za arhitekturo in oblikovanje pripravila mednarodna skupina 13 strokovnjakov različnih strok. Ti so se spraševali, kakšne intervencije v prostor bodo v prihodnosti potrebne v povezavi z vodo in kakšne morebitne projekte to prinaša. Iz strinjanja, da bi bilo vodo v prostoru treba premisliti na novo, so zasnovali vodni paviljon po vzoru Plečnikovega nezgrajenega parlamenta, ki ga spremljajo modeli odnosov med silami v naravi in istoimenska publikacija.

M. K.