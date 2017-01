Arhiv na kraju, ki "briljantno predstavlja bistvo Springsteenove glasbe"

Tudi poglobljene študije drugih ikon ameriške glasbe

13. januar 2017 ob 08:56

Freehold - MMC RTV SLO/STA

Na Univerzi Monmouth v New Jerseyju bodo odprli arhiv, posvečen ameriškemu glasbeniku Bruceu Springsteenu. Hkrati bo to tudi center za ameriško glasbo.

V arhivu, ki bo zaživel v bližini mesta Freehold, v katerem je glasbenik – prijel se ga je vzdevek The Boss (Šef) – odraščal, bodo hranili zapise del, fotografije in druge z glasbenikom povezane dokumente, namenjene raziskovanju.

Arhiv, ki bo deloval pod okriljem univerze, bo predstavljal razširitev posebne zbirke, posvečene Springsteenu, ki so jo na univerzi ustanovili leta 2011, da bi zbirali članke o glasbeniku.

Šef že ureja svojo zapuščino

V arhivu, ki se v angleščini imenuje Bruce Springsteen Archives and Center for American Music, bodo poleg zbiranja in bdenja nad Springsteenovo zapuščino izvajali tudi poglobljene študije drugih ikon ameriške glasbe, kot sta bila Frank Sinatra in Woody Guthrie, so navedbe univerze povzele tuje agencije.

Univerza Monmouth je 25 kilometrov oddaljena od Springsteenovega rojstnega kraja Freehold, ki je navdahnil njegovo uspešnico Born to Run, še bližje pa je obmorskemu mestu Asbury Park, kjer se je začel vzpon njegove kariere. Predsednik univerze Paul Brown je izjavil, da lokacija "briljantno predstavlja bistvo Springsteenove glasbe", in dodal, da se na univerzi že zdaj lahko pohvalijo s svojim glasbenim programom, povezani pa so tudi z losangeleškim Muzejem grammyjev.

Springsteen (67) se zadnja leta veliko posveča svoji zapuščini. Lani je izdal avtobiografijo Born to Run, v kateri je spregovoril o vzponu v svetu glasbe, pa tudi o tem, da se spopada z depresijo.

A. K.