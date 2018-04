Asghar Farhadi (ter zakonca Cruz - Bardem) odpira festival v Cannesu

Festival se začne 8. maja

5. april 2018 ob 18:11

Prestižni filmski festival v Cannesu bo letos odprl film iranskega režiserja Asgharja Farhadija z naslovom Vsi vedo, v katerem nastopata Penelope Cruz in Javier Bardem. Psihološki triler, posnet v španščini, bo tudi tekmoval za zlato palmo.

Farhadi je ljubljenec občinstva in festivalskih žirij. Leta 2011 je za film Ločitev prejel oskarja in zlatega medveda na Berlinalu. Farhadi sicer še nikoli ni osvojil canske zlate palme za najboljši film, "potolažil" pa se je lahko z nagrado za najboljši scenarij in igralsko nagrado za film Trgovski potnik ter z igralsko nagrado za film Preteklost.

Avtor Ločitve in Preteklosti se vrača k družinskim odnosom

Film Vsi vedo, v katerem nastopa tudi argentinski zvezdnik Ricardo Darin, je zgodba o ženski, ki se iz Buenos Airesa z družino vrne v svojo rojstno vas nekje v Španiji. "Nepričakovan dogodek spremeni življenja protagonistov," je vse, kar izda uradni sinopsis. V srcu zgodbe so, kot je za režiserja značilno, teme družine, medsebojnih vezi in (ne)moralnih odločitev, film pa je opisan tudi kot "režiserjev najvelikopoteznejši projekt v karieri".

Penelope Cruz in Javier Bardem, ki veljata za "zlati par" španskega filma, sta skupaj pred kamero nastopila že večkrat, nazadnje v lanskem filmu Loving Pablo. V filmu se novinarka zaljubi v slavnega kolumbijskega mafijca Pabla Escobarja.

45-letni Farhadi velja za enega najbolj znanih iranskih režiserjev, ki je doma in v tujini zaslovel z napetimi, tenkočutnimi, spretno režiranimi zgodbami.

Odmik od tradicije

Vsi vedo (z angleškim naslovom Everybody Knows) bo po šestih letih prvi uvodni film v Cannesu, ki bo hkrati tudi v tekmovalnem programu (nazadnje je imel tako dvojno vlogo Wes Anderson s Kraljestvom vzhajajoče lune). Festival bo potekal med 8. in 19. majem, cel tekmovalni spored pa bodo za javnost razkrili 12. aprila. Lani je zlato palmo prejel film Kvadrat, švedska satira umetniškega sveta v režiji Rubena Östlunda.

