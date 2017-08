Audentia, "pogumna" nagrada za najboljšo režiserko

Režiserka Valerie Massadian nagrado prejela za film Milla

11. avgust 2017 ob 13:42

Locarno - MMC RTV SLO, STA

Sklad Eurimages Sveta Evrope je v sodelovanju s filmskim festivalom v Locarnu drugo nagrado audentia, namenjeno ženskim ustvarjalkam v svetu filma, podelil francosko-armenski režiserki Valerie Massadian za film Milla.

Režiserki so nagrado v sklopu 70. izdaje festivala izročili v četrtek zvečer.

Nagrado audentia, kar v prevodu iz latinščine pomeni pogum, so lani ustanovili z namenom promoviranja enakopravnosti med spoloma v filmski industriji. Letošnji nagrajenki Valerie Massadian jo je izročila iranska igralka Goldshifteh Farahani, zagovornica enakosti med spoloma. Poleg denarnega dela, vrednega 30.000 evrov, nagrada vključuje tudi kipec umetnice Ewe Rossano.

Valerie Massadian je ob prevzemu nagrade povedala, da so ženske režiserke na filmski sceni prisotne in imajo namen na njej tudi ostati. Žirija je v utemeljitvi zapisala, da njen film Milla portretira močno junakinjo, ki je žrtev težkih življenjskih okoliščin, proti katerim se vztrajno bori. Prepričal je tudi z izjemno naracijo in tem, da kljub odmerjenim dialogom veliko pove.

Film, ki ima naslov po svoji 17-letni protagonistki, je postavljen v pristaniško mestece na severu Francije. Milla (Séverine Jonckeere) in njen fant Leo (Luc Chessel) se naselita v zapuščeni hiši, ki jo postopoma spremenita v dom. Njuna krhka idila se znajde v nevarnosti, ko Leo sprejme delo na ribiški ladji, noseča Milla pa se mora zaposliti kot sobarica v hotelu.

Lani je prvo nagrado audentia prejela režiserka Anca Damian za film Čarobna gora. Podelili so ji jo v sklopu Istanbulskega filmskega festivala.

A. J.