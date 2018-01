Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke, kjer je aprila 2016 snežna ujma poškodovala pomično streho, se bo predvidoma začela ta mesec. Foto: MMC RTV SLO/K. K. Izbrani izvajalec gradbenih bo del objavljen na Portalu javnih naročil, pogodbena dela pa se bodo začela po koncu postopka oddaje javnega naročila in podpisu pogodbe. Foto: Festival Ljubljana Tako kot so vremenske razmere poškodovale platneno streho, je začetek del konec koncev odvisen tudi od njih. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Križevniška cerkev odromala nazaj v roke križniškega redu Aprilski sneg poškodoval streho v Križankah Dodaj v

Avditorij Križank naj bi bil končno deležen rekonstrukcije in nadgradnje

Začetek del po navedbah Festivala Ljubljana še ta mesec

5. januar 2018 ob 11:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je aprila 2016 snežna ujma poškodovala pomično streho Križank, so pri Festivalu Ljubljana zdaj napovedali, da naj bi se bo rekonstrukcija in nadgradnja avditorija začela ta mesec. Končna vrednost naložbe bo znana, ko se konča postopek oddaje javnega naročila.

Pri Festivalu Ljubljana so pojasnili, da je postopek oddaje javnega naročila izvedbe teh del še poteka, izbrani izvajalec gradbenih del pa bo znan ta mesec, poroča STA. Izbrani izvajalec gradbenih del bo objavljen na Portalu javnih naročil, pogodbena dela pa se bodo začela po končanju postopka oddaje javnega naročila in podpisu pogodbe predvidoma v januarju, in sicer glede na vremenske razmere, so še zapisali.

Načrtovana je nova pomična streha

Zaradi poškodb na strehi in obstoječi konstrukciji ter posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike pri Festivalu Ljubljana načrtujejo izdelavo nove pomične platnene strehe.

Darko Brlek, umetniški vodja in direktor Festivala Ljubljana, je že pred časom za STA povedal, da sta predmet izvedbe projektiranje in izvedba obravnavanih konstrukcijskih sklopov z ustrezno nadgradnjo in izboljšavo vseh predvidenih gradbenih konstrukcij strojnih naprav s pripadajočo novo krmilno elektroniko.

Načrtovana obnova strehe zajema isto osnovo, kot jo je zasnoval Miloš Marinček, z najsodobnejšimi izboljšavami. Nadgradnja konstrukcije pomične strehe nad poletnim gledališčem bo zagotavljala boljšo manipulacijo prekritja z ustreznim elektronskim krmiljenjem in novimi pogoni.

Brez dvojne ponjave in vpihovanja toplega zraka

Sprva sta bila sicer predvidena dvojna ponjava in vpihovanje toplega zraka, ki naj bi izboljšala varnost pri sprijemanju snega in toče pa tudi sam odvod meteorne vode. A kot so pozneje pojasnili pri Festivalu Ljubljana, na podlagi strokovnega mnenja projektantov, ki so bili izbrani za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije strehe ter obnove poletnega gledališča, dvojna ponjava ne bo potrebna zaradi avtomatizma odpiranja in zapiranja strehe nad poletnim gledališčem.

Za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo strehe in nadgradnjo avditorija Križanke so na Mestni občini Ljubljana že decembra 2016 izbrali podjetje GEA consult.

Katere novosti se še obetajo Križankam?

Po Brlekovih besedah bo nadgradnja, ki je potrebna zaradi poškodb in dotrajanosti posameznih elementov, sicer obsegala streho avditorija z odvodnjavanjem in trikotni dodatek k strehi, rekonstrukcijo nosilnih delov konstrukcije Križevniškega samostana in rekonstrukcijo temeljenja obstoječih stebrov strehe ob Zoisovi cesti, bočno vetrno zaščito proti Zoisovi cesti, zavese na bokih odra z nadnapisi in glavno zaveso, pomični dvižni oder in posodobitev projekcijskega objekta.

P. G.