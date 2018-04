Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tajvanski koreograf Cheng Tsung-lung je prvi Azijec, ki sodeluje s Sydney Dance Company. Pravi, da skuša plesalce naučiti, kako "naj se upočasnijo in umirijo". Foto: Pedro Greig Ste že kdaj videli plesno predstavo na temo gnujev? Koreografija Wildebeest je menda čudovita dinamika med skupino in posameznikom. Foto: Pedro Greig

Avstralski plesalci pripeljejo Polno luno v Ljubljano

Sydney Dance Company v CD s plesnim triptihom

7. april 2018 ob 11:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Cankarjevem domu bo nocoj nastopila avstralska plesna skupina Sydney Dance Company. Plesalci, ki so se v Ljubljani ustavili v sklopu Evropske turneje, se bodo predstavili s triptihom Gnu, Polna luna in Temna svetloba.

Koreograf Temne svetlobe je Rafael Bonachela, ki je od leta 2009 umetniški vodja skupine.

V CD so Polno luno, ki jo podpisuje koreograf Chen Tsung-Lung, opisali kot koreografijo večnega gibanja, navdušujočih izbruhov hitrosti in neutrudnega vrtenja. Kostumi, scena in svetloba pa so tako čudoviti in mistični kot sama luna.

Temna svetloba je potovanje po svetu svetlobe in teme, iskanje pravega razmerja med skritim in vidnim, med fizičnim in zvočnim. Etuda, ki zavestno krši pravila klasičnega baletnega slovarja in zato uspešno prestopa meje med različnimi stilnimi obdobji.

Koreografijo Gnu pa podpisuje Gabrielle Nankivell. "Visokooktanski vrtiljak preizkušanja fizikalnih zakonitosti teles plesalcev. Z glavo vola, zadnjim delom antilope, s konjskim repom in grivo se gnu z lahkoto iz živali spremeni v domišljijsko bitje," so zapisali v CD.

Plesno skupino je leta 1969 z imenom The Dance Company ustanovila Suzanne Musitz. Bonacheli je v zadnjih osmih letih uspelo skupino razviti v kreativno središče, okrog katerega so zbrani vrhunski plesalci, koreografi, scenografi, skladatelji in glasbeniki. Sydney Dance Company nastopa po domačih in tujih prizoriščih, kot prva zahodna plesna skupina je gostovala na Kitajskem.

Od leta 1985 ima skupina ima sedež v studiih v bližini slavne sydneyjske opere v zalivu Walsh. Jedro tvori ekipa 16 plesalcev. Skupina sodeluje z različnimi glasbeniki, tudi Avstralskim komornim orkestrom in Sydneyjskim simfoničnim orkestrom.

Rafael Bonachela, koreograf zvezd

Bonachela se je rodil v Barceloni, kjer se je tudi začel ukvarjati s plesom. V začetku 90. let minulega stoletja se je preselil v London in se leta 1992 kot plesalec pridružil Rambert Dance Company. Njen član je bil do leta 2006, ko je ustanovil skupino Bonachela Dance Company, v kateri se je vedno bolj posvečal koreografskemu delu. S Sydney Dance Company je začel sodelovati leta 2008. Sodeloval je tudi s slavnimi imeni iz glasbene industrije, kot sta Kylie Minogue in Tina Turner.

A. J.