Kubanski režiser Santiago Alvarez, zvesti sin Castrove revolucije, je bil dokumentarist - ali, z njegovimi besedami, "novičarski pamfletist". LBJ (1968) je satira o ameriškem predsedniku Johnsonu, eni od najljubših filmarjevih tarč. Razdeljen je na tri segmente: l (Martin Luther King), B (Bobby Kennedy) in J (Jack Kennedy). Filmar Johnsona implicira v vseh treh primerih atentatov, njegov mandat pa predstavi kot rezultat dolgoletne družbeno-politične korupcije. Foto: Avstrijska kinoteka Vohuni (Spione) je nema srhljivka, ki jo je Fritz Lang napisal in režiral leta 1928. Rudolf Klein-Rogge v njem igra zločinca, ki naklepa prevlado nad svetom. Foto: Avstrijska kinoteka

Avstrijska kinoteka v Ljubljani razkrije svoje adute

Večer, posvečen kratkim filmom

17. april 2017 ob 16:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ni veliko filmskih inštitucij, ki bi bile tako predane izvornemu analognemu filmskemu formatu kot Avstrijska kinoteka. V torek bodo v Ljubljani predvajali izbor izjemno redkih kratkih filmov iz svojih arhivov; med njihovimi avtorji so tudi mojstri, kot so Fritz Lang, Josef von Sternberg in Guy Maddin.

V torek ob 20.00 v prostorih Slovenske Kinoteke ne zamudite filmskega večera Kratki!: Magija avstrijskega filmskega muzeja. Izbor filmov, med katerimi je kar nekaj raritet, je bil zasnovan tako, da ponuja prikaz edinstvenih zmožnosti filma, medtem ko se skuša približati sijajnemu razponu možnosti, ki jih je sedma umetnost raziskovala več kot stoletje.

Program v Ljubljani spremlja kurator Christoph Huber, ki bo ob tej priliki spregovoril o zgodovinskem ozadju filmov: od krhkih, utripajočih čudežev zgodnjih ročno koloriranih del, prek španskega genija Segunda de Chomóna, do dih jemajočega divjanja noro smešne apropriacije nemega filma Srce sveta Guya Maddina; od najbolj nore pasje razstave, ki jo boste kadarkoli videli (kar je anonimni režiser dosegel že leta 1909!) do animiranega antijunaka Racmana Tepka v njegovih blazno smešnih trenutkih največjega obupa; od delnega ponovnega odkritja dolgo izgubljenega legendarnega filma Josefa von Sternberga do politične klofute Santiaga Álvareza L.B.J. (1968); od trepetajočega praznovanja čudeža življenja Stana Brakhagea do Chaplinove komedije.

Drugače povedano: v program je Huber uvrstil filme Obsedenost z zlatom (r. Segundo De Chomón), Pasje gledališče (neznan avtor), Špijoni – napovednik (r. Fritz Lang), Primer Lene Smith (fragment) (r. Josef Von Sternberg), Trade Tattoo (r. Len Lye), Duck Amuck (r. Chuck Jones), Window Water Baby Moving (r. Stan Brakhage), L.B.J. (r. Santiago Álvarez), Vampyros Lesbos – napovednik (r. Jesús Franco), 37/78 Tree Again (r. Kurt Kren), Srce sveta (r. Guy Maddin), Filter črne smrti (r. Dietmar Brehm) in Notes On Film 03: Mosaik Mécanique – Cinematic Version (r. Norbert Pfaffenbichler).

Navadili smo se sprejemati blede reprodukcije

"Če bi ugleden muzej likovne umetnosti namesto izvirnih slik razstavljal njihove digitalne reprodukcije (četudi še tako popolne), bi to zagotovo dvignilo veliko prahu, pri vizualni umetnosti filma pa je to na žalost uveljavljena praksa," je v spremnem besedilu k retrospektivi izpostavil Huber. "Nekatere stvari (za vas) lahko naredi le (projicirani) film – digitalne različice filmov, čeprav je okoli njih veliko pompa in se stalno izboljšujejo, ne morejo ujeti vseh razsežnosti resnične filmske čarovnije: ključni del izvirnega umetniškega dela so teksture in čudoviti učinki, ki so vidni le, če je film prikazan na način, kot je bil zamišljen – z analogno filmsko projekcijo."

A. J.