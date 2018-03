Avtorjem in založbam prva nakazila od pavšala za kopiranje del v šolah in vrtcih

Pol sredstev založbam, pol avtorjem

14. marec 2018 ob 16:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki Sazorja so predstavili učinke krovnega sporazuma, po katerem šole in vrtci za kopiranje avtorskih del plačujejo letni pavšal. Na podlagi sporazuma, ki so ga podpisali leta 2016, prejmejo letno okoli 400.000 evrov, ki jih bodo letos prvič razdelili založbam in avtorjem.

Denar, ki se zbira na podlagi sporazuma, bodo na svoje račune prejeli letos, sredstva pa se bodo po besedah predstavnika poslovodstva Sazorja Luke Novaka delila v razmerju pol založbam in pol avtorjem.

Predstavnik avtorjev Slavko Pregl pravi, da so s tem, da bodo končno dobili plačilo za uporabo svojih del, zadovoljni, tudi zato, ker je slovenski trg majhen in s svojim delom le stežka preživijo. To bo poleg honorarjev in knjižničnega nadomestila njihov dodatni dohodek, je dejal.

Predstavnik poslovodstva Sazorja Rudi Zaman je spomnil, da so si za sporazum, po katerem bi šole in vrtci plačevali nadomestilo za kopiranje avtorskih del, prizadevali vse od svoje ustanovitve pred desetimi leti, vendar pri predstavnikih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport niso naleteli na razumevanje. Prisluhnila jim je šele zdajšnja garnitura na ministrstvu, se začela z njimi pogajati, kar je privedlo do omenjenega sporazuma. Z njim so se dogovorili, da bodo osnovne in srednje šole ter vrtci za kopiranje avtorskih del plačevale letni pavšal, ki po sporazumu znaša 1,7 evra neto na učenca in 0,5 evra neto na otroka v vrtcu, ki je starejši od pet let.

Avtorjem plačilo, šolam možnost zakonitega kopiranja

Po Zamanovi oceni je sporazum prinesel številne pozitivne učinke, saj založbam in avtorjem prinaša nekaj plačila za uporabo njihovih avtorskih del, šolam in učiteljem pa možnost, da avtorska dela kopirajo zakonito in brez slabe vesti. Kopirajo lahko v neomejenih količinah, in sicer vsa dela, razen potrjenih učbenikov in delovnih zvezkov.

Šolam denar za plačilo pavšala zagotavlja ministrstvo za izobraževanje, vrtcem pa občine. Po besedah Aleša Ojsterška z ministrstva za izobraževanje slednje osnovnih šolam za ta namen zagotavlja 360.000 evrov, srednjim šolam 150.000 evrov, vrtcem (gre za vrtce, ki delujejo v okviru šol) pa 13.000 evrov. Sporazum sicer ocenjuje kot dogovor, s katerim so šolam in vrtcem omogočili, da se pri kopiranju gibljejo "v polju zakonitega".

Ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani Marjan Gorup je sporazum označil kot pravo pot, ker šolam in učiteljem daje možnost, da pridejo do dodatnih učnih gradiv brez slabe vesti.

K sporazumu pristopilo okoli 97 odstotkov vseh šol

Sazor je ob predstavitvi učinkov sporazuma začel tudi kampanjo ozaveščanja šol o tem, kaj natančno prinaša dogovor. V ta namen so natisnili zloženko, v kateri je obrazloženo, kaj šole smejo in česa ne smejo kopirati ter kakšna je pravna ureditev tega področja. Oblikovali so tudi nalepko, ki jo bodo prejele šole, ki so pristopile k sporazumu, kar je sicer do danes storilo okoli 97 odstotkov vseh šol.

M. K.