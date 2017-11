Babylon Berlin: Nemci si obetajo, da bo razkošna TV-serija svetovna uspešnica

Zgodovinska serija odraža aktualne politične dogodke

5. november 2017 ob 15:52

Kar 38 milijonov evrov je stala produkcija Babylon Berlina, prve visokoproračunske nemške TV-serije, za katero Nemci upajo, da bo postala svetovna uspešnica.

Zgodovinska, 16 epizod in dve sezoni dolga dramska serija je postavljena v Weimarsko republiko, v njej pa, kot piše Guardian, ne manjka kriminala, korupcije, seksa in dekadence. Kritiki napovedujejo, da bo najdražja serija, kadar koli posneta v Nemčiji, konkurirala najuspešnejšim tujim serijam.

Serijo so premierno prikazali 13. oktobra in je bila nemudoma deležna tako hvalospevov kritikov kot tudi pozornosti, običajno rezervirane za ameriško ali skandinavsko produkcijo. Babylon Berlin so že prodali v 60 držav.

Zlovešče vzporednice

V časopisu Die Zeit so serijo opisali kot izjemno dinamično in zapisali, da "združuje seks, kriminal in zgodovino na prijetno nezahteven način", hkrati pa dodali, da nima samo umetniške vrednosti, ampak jo odlikuje tudi to, da zelo točno odraža nekatere vidike aktualnega političnega razpoloženja v državi.

Serija prikazuje krhko demokracijo v Weimarski republiki malo pred vzponom nacistov na oblast, njena premiera pa sovpada s časom, ko v Nemčiji in po Evropi narašča strah pred vzponom populistične skrajne desnice, kar v Nemčiji še podžiga nedaven vstop skrajne Alternative za Nemčijo (AfD) v parlament. "Zaplet serije ima skoraj zlovešče vzporednice z današnjim dnem, kar daje Babylon Berlinu povsem nov pomen," so zapisali v Die Zeitu.

"Končno velika serija"

Serijo so snemali več kot pol leta na 300 različnih lokacijah v Berlinu in studiih Babelsberg, pri njej pa je sodelovalo 5.000 statistov. Kritiki menijo, da serija očitno meri (tudi) na tuji trg, zato bi bila lahko prelomna za nemško televizijo. "Končno, velika TV-serija iz Nemčije - taka, ki ima potencial prodreti v tujino. To je začetek nove dobe. Pričakovanja so tako visoka, da bi neuspeh serije pomenil velik udarec za ugled Nemčije v TV-svetu," so zapisali v reviji Manager.

Babylon Berlin temelji na knjižnih uspešnicah Volkerja Kutscherja in postavlja v ospredje Gereona Ratha (Volker Bruch), policijskega inšpektorja in travmatiziranega veterana prve svetovne vojne, ki svoj posttravmatski sindrom blaži z morfijem. Gonilo zgodbe je Rathovo drezanje v zlovešče globine berlinskega kriminalnega podzemlja, s katerim dobimo tudi dober vpogled v Berlin konec 20. let, ko je nemška prestolnica veljala za najmodernejše mesto na svetu.

Serija natančno in velikopotezno poustvarja razkošen, dekadentni razvrat nočnih klubov, njim nasproti pa postavlja krvave pokole političnih aktivistov, realistične prikaze revščine med naraščajočo inflacijo in politične napetosti, kar nazadnje privede do vzpona nacistov na oblast.

Na čelu Tom Tykwer

Ustvarjalci Babylon Berlina, med katerimi je tudi eden najbolj cenjenih nemških režiserjev Tom Tykwer (Teci, Lola, teci), pravijo, da je serija za sodobno občinstvo nadvse relevantna.

"Tudi ko smo jo snemali, smo se dejavno soočali s sodobnimi dogodki pred našimi očmi," je za Guardian povedal Tykwer, ki je imel pri tem v mislih referendum o brexitu, izvolitev Donalda Trumpa in uspeh populistične desnice po Evropi. "Demokracija je kot ideja znova stvar debate in pogajanj ter je prav toliko (fiktivna) tema serije, kot je aktualna. To je bilo za nas frapantno. Čeprav ne ravno nepričakovano, pa precej srhljivo."

