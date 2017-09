Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Baconovo sliko bodo na dražbi del povojne in sodobne umetnosti prodajali 6. oktobra. Foto: Christie's Ekspresionistično-nadrealistična dela slikarja Francisa Bacona na dražbah dosegajo najvišje cene. Leta 2013 so njegov triptih, tri študije Luciana Freuda, v New Yorku prodali za tedaj rekordnih 142,4 milijona dolarjev. Foto: AP Slika je nastala nedolgo pred samomorom Baconovega partnerja Georgea Dyerja, čigar smrt je predrugačila Baconovo slikarstvo, zdaj usmerjeno smrt in minljivost. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Baconov papež po skoraj 45 letih menja lastnika

Slika ves ta čas za zaprtimi vrati zasebne zbirke

15. september 2017 ob 20:15

London - MMC RTV SLO

Francis Bacon je s svojo reinterpretacijo Velázquezeve likovne mojstrovine, portreta papeža Inocenca X., poslikal kakšnih 50 platen. Zadnja slika iz znamenite serije je bila nazadnje na ogled pred skoraj 45 leti. Kmalu po menjala lastnika, ob tej priložnosti pa si jo bo pobliže lahko znova ogledala tudi javnost.

Sliko, katere vrednost je ocenjena na 60 milijonov funtov (66,6 milijona evrov), bo londonska dražbena hiša Christie's na prodaj ponudila oktobra, pred tem pa jo bodo tudi razstavili.

S Študijo rdečega papeža 1962, drugo verzijo 1971 je eden najbolj cenjenih britanskih umetnikov 20. stoletja sklenil približno dve desetletij dolgo ukvarjanje z enim od likovnih velikanov, ki jih je v zgodovini najbolj cenil - poleg Diega Velázqueza so bili to še Tizian, Rembrandt in pozni Goya.

Javnost je prvič videla sliko leta 1971; šest mesecev zatem, ko je bila naslikana, so jo razstavili najprej v Parizu, naslednje leto pa v Düsseldorfu. Leta 1973 je prišla v roke evropskega zbiralca, ki dela ni posojal.

Po besedah Jussija Pylkkänena, predsednika dražbene hiše Christie's, je delo nastalo v času, ko je Bacon pripravljal veliko retrospektivo v Parizu. Slikarju, ki je imel veliko spoštovanje do mesta, v katerem je živelo več njegovih prijateljev, tudi nadrealist Michel Leiris, ni bilo vseeno, kakšno postavitev bi pripravil za pariško javnost. Ob pripravi na retrospektivo pa je naletel na problem, saj je nanjo, kot Pylkkänenove besede povzema Guardian, želel vključit tudi znamenito sliko papeža, a je lastnik ni želel posoditi. Baconu ni preostalo drugega, kot da se šest mesecev pred odprtjem razstave zapre v svoj atelje in naslika novo različico.

Po Dyerjjevi smrti

Bacon se je s sliko še enkrat vrnil k svoji Študiji rdečega papeža 1962, na kateri se je ukvarjal z Velázquezovim portretom iz leta 1650, podobi pa dodal še eno figuro. Papežev lik v prepoznavni rdeče-beli draperiji zre proti konkavni površini z odsevom Georgea Dyerja, umetnikovega partnerja. Dyer se je ubil manj kot dva dni pred odprtje Baconove pariške retrospektive in umetnikovo slikarstvo po tragičnem dogodku ni bilo več enako – platna so postala mnogo bolj mračnjaška in otožna, slikarjevo osrednje zanimanje sta postala minevanje časa in smrt.

Baconova tragična slutnja

Francis Outred, vodja oddelka za povojno in sodobno umetnost pri Christie's, je o sliki dejal, da je tragična slutnja, ki prvič združi dve veliki Baconovi muzi - papeža in Georgea Dyerja. Premožni zbiralci bodo na svoj račun prišli 6. oktobra, pred dražbo pa bo slika v prostorih hiše Christie's na ogled od 30. septembra.

Če delo prodajo za 60 milijonov funtov, bo to še vedno manj od rekordnega zneska za Baconovo delo. Leta 2013 so njegov triptih s prijateljem in slikarjem Licanom Freudom prodali za 142 milijonov dolarjev (118 milijonov evrov; 89 milijonov funtov).

