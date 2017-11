Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Komisija je nagradila tudi baletno predstavo Doktor Živago v izvedbi Baleta SNG Opera in balet Ljubljana. Foto: SNG Opera in balet Ljubljana / Darja Štravs Tisu Za Asami Nakashima je to že druga nagrada Lydie Wisiakove, prvo je prejela leta 2013. Foto: Tiberiu Marta / SNG Maribor Na programu Svečanega baletnega koncerta bo med drugim tudi predstava Peer Gynt, v kateri koreografijo Edwarda Cluga odplešeta nagrajenka Asami Nakashima in Yuya Omaki. Foto: Tiberiu Marta / SNG Maribor Dodaj v

Baletni umetniki za življenjsko delo nagrajujejo Ljiljano Kečo

Nagrajena tudi Asami Nakashima in Petar Đorčevski

17. november 2017 ob 10:24

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Letošnjo nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo prejme legenda mariborskega Baleta Ljiljana Keča. Priznanje ji bodo podelili v sklopu drevišnjega Svečanega baletnega koncerta, na katerem bo Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z SNG Maribor ter SNG Opera in balet Ljubljana podelili tudi druga strokovna priznanja s področja baletne umetnosti v Sloveniji.

Ljiljana Keča je umetniško pot začela v SNG Maribor leta 1974, po končani baletni šoli v Novem Sadu. Zaradi odlične baletne tehnike je kmalu postala solistka mariborskega Baleta. V dolgi karieri je odplesala številne vidne vloge, med temi Biserko v Ohridski legendi, Kačo v Stvarjenju sveta, Kitri v Don Kihotu, Pepelko v Pepelki, Grofično v Flamski legendi, Julijo v Romeu in Juliju, Marijo v Bahčisarajski fontani, Vilo slaščic v Hrestaču in Anitrao v Peer Gyntu.

Nastopala je tudi v opernih predstavah - kot solistka v Faustu, Carmen, Kačjem pastirju, Traviati, Kneginji Čardaša in drugih. S svojo umetniško osebnostjo, baletnim znanjem in odrsko prezenco je navduševala tako občinstvo kot strokovno javnost, s svojim delovanjem in številnimi vlogami pa je močno prispevala k razvoju Baleta SNG Maribor. Leta 1993 je odrske deske zamenjala za vodenje domačega baletnega ansambla in začela novo poglavje v delovanju mariborskega baleta. Delovala je tudi kot pedagoginja v SNG Maribor, Srednji baletni šoli Maribor, Plesnem Studiu Ptuj in na Baletnem oddelku Glasbene šole Murska Sobota, kjer poučuje še danes.

Za umetniško premišljeni interpretaciji

Nagrado za posebne dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih dveh let namenjajo Asami Nakashima, vzhajajoči zvezdi mariborskega Baleta, ki je komisijo navdušila z umetniško premišljeno in karakterno različno interpretacijo vlog Gulnare in Medore v baletu Gusar v produkciji Baleta SNG Maribor. Za dosežke za zadnji dve leti je prav tako nagrajen Petar Đorčevski, umetnik in plesalec, ki že vrsto let predstavlja jedro moškega dela ljubljanskega Baleta. Nagrado bo prejel za umetniško premišljeni in karakterno različni interpretaciji vlog Viktorja Kumarovskega v baletu Doktor Živago in Tybalta v baletu Romeo in Julija v produkciji Baleta SNG Opera in balet Ljubljana.

Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana žirija nagrajuje za pristno doživetje ter vrhunsko izvedbo svetovne praizvedbe dramskega baleta Doktor Živago.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije nagrade Lydie Wisiakove vsako leto podeljuje od leta 1997. Priznanja predstavljajo najvišje strokovno priznanje za plesne dosežke s področja baletne umetnosti v Sloveniji. Društvo lahko vsako leto podeli eno nagrado za življenjsko delo in največ tri za posebne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih dveh let. Poleg nagrad lahko plesalkam ali plesalcem podeli tudi posebna priznanja.

Komisijo za podeljevanje nagrad sestavlja sedem članov, od katerih jih društvo imenuje pet, od leta 2013 dalje pa po enega člana imenujeta še SNG Opera in balet Ljubljana ter SNG Maribor. Letos so o nagrajencih presojali Bojana Hinteregger (predsednica komisije), Alenka Ribič, Sanja Nešković Peršin, Edward Clug, Matjaž Marin, Tomaž Rode in Vojko Vidmar.

M. K.