Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! SNG Maribor bo danes premierno izvedel baletni večer sodobnih koreografij Leva desna, leva desna v koreografiji Gaja Žmavca, Edwarda Cluga in Alexandra Ekmana. Foto: Tiberiu Marta / SNG Maribor Left Right Left Right je delo švedskega koreografa Alexandra Ekmana, ki se z globoko meditativnim preizpraševanjem posveča predvsem iluminaciji bivanjskih simptomov današnjega človeka. Foto: Tiberiu Marta / SNG Maribor Sorodne novice 2. marec: Dan velikega baletnika Pina Mlakarja Dodaj v

Baletni večer v Mariboru "Leva desna, leva desna"

V SNG Maribor baletni večer sodobnih koreografij z razstavo Trosi

2. marec 2018 ob 12:32

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bo danes premierno izvedel baletni večer sodobnih koreografij Leva desna, leva desna v koreografiji Gaja Žmavca, Edwarda Cluga in Alexandra Ekmana.

Spremljal ga bo umetniški projekt Trosi, pod katerega se podpisujejo slikar Mitja Ficko, kipar Primož Puglej in oblikovalka Bojana Kovačič Zemljič. Prvi del baletnega trojčka je Maestro, koreografska noviteta mladega slovenskega baletnega plesalca in koreografa Gaja Žmavca, ki je po njegovih besedah nastala iz navduševanja nad velikimi deli klasične glasbe. Osnovni koncept sodobne koreografije na glasbo Antonina Dvoržaka nastaja za 24 plesalcev, ki bodo skozi gib ponazorili orkester, muzo in dirigenta.

Transcendentalna eteričnost dveh harf

Hill Harper's Dream je umetniški vodja mariborskega Baleta Edward Clug postavil v začetku leta 2013 za operno hišo v Zürichu in ga želi zdaj predstaviti tudi slovenskemu občinstvu. Glasbena zasedba s surrealizmom prežetega dela je po navedbah SNG Maribor nekoliko nenavadna in teži k transcendentalni eteričnosti, saj jo sestavljata dve harfi.

Leva desna leva desna (Left Right Left Right) je delo švedskega koreografa Alexandra Ekmana, ki se z globoko meditativnim preizpraševanjem posveča predvsem iluminaciji bivanjskih simptomov današnjega človeka. Koreografijo je Ekman ustvaril za haaški Lucent Danstheater v začetku leta 2012, po praizvedbi v Haagu pa bo doživela svojo prvo postavitev na velikem odru mariborskega Baleta.

Pred premiero bo v SNG Maribor odprtje likovne razstave Trosi. Umetniški projekt reinterpretira komunikacijske in tranzitne prostore kulturne ustanove ter komunicira na način, da obiskovalce preseneti s trenutkom vizualne umetnosti tam, kjer že stoletje vlada scenska. Slike in kipi velikih formatov so umeščeni v avle in hodnike gledališča, povezuje pa jih inštalacija, po kateri razstava nosi tudi ime.

N. Š.