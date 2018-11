Baletnik Polunin razburil z izlivom ljubezni Putinu, v katerem "vidi luč"

Upanja, da je šlo za sabotažo, med oboževalci vse manj

22. november 2018 ob 12:57

Razvpiti ukrajinski baletni zvezdnik Sergej Polunin, ki je pred leti šokiral baletni svet z nenadnim odhodom iz Kraljevega baleta v Londonu, spet dviga prah: tokrat z malikovanjem Vladimirja Putina.

Polunin, ki je 20. novembra dopolnil 29 let, se je na svoj rojstni dan na družbenem omrežju Instagram sledilcem za čestitke zahvalil na precej nenavaden način: objavil je fotografijo ruskega voditelja Putina in ji pripisal: "Ta dan in vaše dobre želje želim izkoristiti za to, da jih pošljem Vladimirju. Po mojem mnenju so v nekaterih delih sveta mediji do njega nepravični, in to ni prav! To me boli, saj sem bil tudi sam v takšnem položaju in vem, kako težko je to. Nihče si ne zasluži, da bi z njim ravnali slabo ali nepravično. Med odraščanjem sem v njem videl luč in še danes jo. Vladimirja bosta vedno varovali moja energija in ljubezen. Bodimo do vseh ljubeči, tako bo ta svet postal boljši."

Nad Ukrajino, proti gejem, pa kaj?

V komentarjih pod fotografijo so se hitro pojavile kritike baletnika, ki je oboževalce z javnim malikovanjem Putina šokiral, predvsem zaradi vojaških posredovanj v Ukrajini – Poluninov rojstni kraj Herson, denimo, je bil leta 2014 kot del Krimskega polotoka priključen Ruski federaciji – in netolerance do LGBT-skupnosti. (Zanimivo je, da je Polunin pozornost širše javnosti pritegnil s plesnim nastopom na podlago pesmi Take Me To Church izvajalca Hozierja, s kateri irski glasbenik opozarja na homofobijo in odnos Cerkve do homoseksualnosti, konkretno se je odzval na dogajanje v Rusiji, kjer so pravice LGBT-skupnosti že zgodovinsko grobo kršene, leta 2013 pa je Putinova vlada sprejela še sporni protigejevski zakon.)

Mnogi so izrazili upanje, da gre za sabotažo, torej da so Poluninu vdrli v profil, pojavila so se namigovanja, da mu želijo namerno škoditi v njegovem menedžmentu, nekateri so razmišljali, da gre morda za ironično objavo, tretji pa so mu brez oklevanja nehali slediti. Dvomi o tem, ali je bila objava namerna, so se razblinili dan pozneje, ko se je na plesalčevem Instagramu znašla še ena nepovezana objava, a brez kakršnega koli pojasnila ali umika tiste o Putinu. Vmes so se na družbenih omrežjih pojavile tudi govorice, da ima baletnik, ki je velik navdušenec nad tetoviranjem, na prsih tetoviran obraz Putina.

Med letoma 2010 do 2012 je bil Sergej Polunin, takrat v zgodnjih 20, osrednji plesalec Kraljevega baleta v Londonu, najmlajši, ki so mu kadar koli namenili to vlogo. Ugledno institucijo je nato nenadoma zapustil, saj je, kot je dejal, "umetnik v njem umiral", in odšel v Rusijo, pozneje pa plesal kot solist pri Bavarskem državnem baletu v Münchnu. Zaigral je tudi v nekaj filmih. 4. marca s svojo predstavo prihaja v Ljubljano: s plesnim ritualom Sacre na glasbo Igorja Stravinskega bo s svojo moško plesno skupino nastopil na odru Cankarjevega doma.

