Balvan zdrobil Pompejca, ki bi le stežka ubežal izbruhu Vezuva

In mu najverjetneje odrobil glavo, ki je pogrešana

30. maj 2018 ob 20:14

Neapelj - MMC RTV SLO

Leta 79 enega izmed prebivalcev Pompejev, ki so bežali pred uničujočim izbruhom Vezuva, ni pokopal vulkanski material, temveč je nesrečneža zdrobil kamniti blok, ki mu je padel na prsni koš.

To najnovejše odkritje je del svežih izkopavanj v Pompejih, ki jih izvajajo z uporabo sodobne tehnologije. Arheologi so nedavno odkrili tudi okostje sedem- ali osemletnega otroka, ki se je pred kataklizmo zatekel v kompleks kopališč.

Za moškega, čigar starost so ocenili na okoli 30 let, tako torej niso bili usodni delci, ki so leteli v nebo iz vulkana in nato z neba na Pompejce, katerih trupla so nato okamnela, ko je padel dež.

Oteženo gibanje zaradi okužene golenice

Njihovega someščana je po ugotovitvah znanstvenikov ob poskusu bega zadel balvan, ugotovili pa so še, da je imel okuženo golenico. Najverjetneje mu prav zaradi oteženega gibanja ni uspelo zapustiti mesta, ko se je vulkan prebudil, saj tek s tovrstno težavo na nogi najbrž niti ni prišel v poštev.

Zdrobljen prsni koš in manjkajoča glava

Okostje ponesrečenca so odkrili v prvem nadstropju zgradbe, ležalo pa je na drobnem vulkanskem materialu. Zanj usodni balvan bi lahko bil del podboja vrat. Znanstveniki sklepajo, da bi lahko sila izbruhlih kamnin in plina odtrgala del podboja, ki je pristal na tem Pompejcu in mu zdrobil zgornji del telesa ter odrobil glavo, ki je dejansko manjkajoči del okostja.

Arheolog Massimo Osanna, sicer generalni direktor arheološkega najdišča Pompeji, je po poročanju BBC-ja okostje označil za "izjemno najdbo". Poleg "čustvenega vpliva" na arheologe jim ta odkritja omogočajo tudi, da proučujejo usode prebivalcev tega nekdanjega južnoitalijanskega mesta in to, kako so se skušali izogniti uničujočemu vulkanskemu izbruhu.

19-urno bruhanje vulkana

Usodni izbruh Vezuva se je zgodil 24. avgusta leta 79, Pompeje je zadel med velikimi slovesnostmi v čast bogu Vulkanu, gospodarju ognja in možu boginje Venere. Vezuv je bruhal 19 ur, izbruh pa je bil tako močan, da so lapili padli celo na afriško obalo, v Egipt in Sirijo.

A če Pompejev ne bi zasul vulkanski pepel, bi nam bilo precej slabo ohranjeno rimsko stensko slikarstvo bistveno slabše poznano. Ob mestni zasnovi, stavbah, poslikavah in mnogih predmetih so posebej pretresljivi tudi mavčni odlitki ljudi in živali, ki so neuspešno poskušali ubežati usodi.

P. G., foto: EPA