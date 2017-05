Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Zvezde na zastavi Evropske unije "simbolizirajo ideale enotnosti, solidarnosti in zložnosti med evropskimi narodi". Foto: Reuters Poslikava se je pojavila na zidu opuščene zabaviščne stavbe. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Banksy o brexitu: zgovoren nov mural "vzklil" na britanski obali

Evropska unija se krha, sporoča Banksy

8. maj 2017 ob 13:13

Dover - MMC RTV SLO

Najslavnejši ulični umetnik Banksy je naposled postregel s komentarjem brexita, ki ga je svet od njega pričakoval. V pristaniškem mestu Dover, kjer pristajajo trajekti iz Francije, je pustil orjaško stensko poslikavo evropske zastave, iz katere delavec z muko klesa eno zvezdico.

Banksy, čigar identiteta je še vedno najstrožje varovana skrivnost v umetniškem svetu, je svoje avtorstvo stenske poslikave potrdil na standarden način: fotografije je objavil na svoji spletni strani in na Instagramu - v nedeljo, na dan predsedniških volitev v Franciji.

Da je Banksy avtor anonimnega dela velikih razsežnosti, je potrdil tudi njegov predstavnik za stike z javnostjo.

Dover & Out

Mesto Dover in slavne bele pečine, eden prvih prizorov, ki pozdravi številne prišleke v Veliko Britanijo, so bili pogost motiv v medijskem poročanju o brexitu. Tabloid Sun, ki je podprl kampanjo za odhod iz Evropske unije, je denimo 24. marca, ko je premierka Theresa May začela postopek britanskega izstopa, na pečine projiciral ogromen svetlobni napis "Dover & Out".

Zvezde na zastavi Evropske unije "simbolizirajo ideale enotnosti, solidarnosti in zložnosti med evropskimi narodi". Posamične zvezde v resnici ne predstavljajo določenih držav, ampak krog predstavlja njihovo enotnost. Nekateri komentatorji so Banksyjev novi projekt že skritizirali, češ da je "preveč očiten", drugi pa opozarjajo na subtilne razpoke, ki se zaradi delavčevega dleta (ki morda simbolizira "čisti" izstop, ang. hard brexit) širi po celi zastavi.

V letu 2015 je Banksy štiri svoja dela pustil v Džungli, migrantskem centru v Calaisu. Eno od njih je bilo portret ustanovitelja Appla Steva Jobsa, kar je bila referenca na njegovo rod (bil je sin begunca iz Sirije).

Nazadnje se je "oglasil" v marcu, za odprtjem Zazidanega hotela v Betlehemu - penziona, ki ponuja "najslabši razgled na svetu", saj je iz sob razgled na varnostni zid, ki obkroža celotno mesto.

A. J.