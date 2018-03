Barack in Michelle Obama se z Netflixom dogovarjata o TV-oddaji

Nekdanji prvi par ZDA se seli na male zaslone

9. marec 2018 ob 20:06

Washington - MMC RTV SLO

Nekdanji prvi par ZDA Barack in Michelle Obama se z Netflixom dogovarja, da bi za tega priljubljenega ponudnika videovsebin producirala serijo TV-oddaj.

Za kakšen format oddaj in za koliko epizod naj bi šlo, je še stvar dogovora, poroča New York Times. Časnik ob tem poudarja, da Obama ne namerava oddaje ali oddaj izkoristiti za neposredni odgovor kritikam, ki jih na njegov račun izrekajo Donald Trump in ostali politični nasprotniki.

Dogovor z Netflixom, ki ima kar 118 milijonov naročnikov, bi Obami prinesel učinkovito sredstvo komunikacije z javnostjo, ni pa jasno, koliko bi bil plačan. Precej gotovo pa ima številka veliko ničel.

Netflix je denimo prejšnji mesec studiu 21st Century Fox izmaknil scenarista in režiserja Ryana Murphyja (Glee, American Horror Story ...) s petletno pogodbo za 300 milijonov dolarjev, vendar velja poudariti, da gre za enega najbolj iskanih producentov v televizijski industriji. Netflix je pred časom najavil, da bi lahko letos namenil kar osem milijard dolarjev za produkcijo lastnih vsebin.

Zgodbe, ki navdihujejo

"Predsednik in gospa Obama sta vedno verjela, da lahko zgodbe navdihujejo. Vse življenje že vsrkavata zgodbe ljudi, ki se trudijo narediti razliko in s tem tiho spreminjajo svet na bolje. V času, ko razmišljata o svojih osebnih načrtih za prihodnost, še naprej iščeta nove načine, kako bi drugim pomagala povedati svoje zgodbe," je na vprašanje NYT-ja o pogajanjih z Netflixom povedal Obamov svetovalec Eric Schultz.

Časnik ugiba, da je ena možnost, da bi Obama za Netflix lahko moderiral pogovore o temah, ki so mu bile posebej pomembne že med predsednikovanjem, kot sta zdravstvo in podnebne spremembe. Michelle Obama pa bi lahko dobila oddajo, v kateri bi razpravljala o temah, kot je zdravo prehranjevanje, kar je močno propagirala kot prva dama. Nekdanji predsedniški par bi tako svojo "blagovno znamko" - in s tem pravzaprav tudi svojo besedo - založil za dokumentarce ali pa fikcijo na Netflixu, ki je v skladu z njegovimi prepričanji in vrednotami.

Obama je bil januarja prvi gost nove Netflixove pogovorne oddaje Davida Lettermana "My Next Guest Needs No Introduction" ("Mojega naslednjega gosta ni potrebno predstavljati").

Predsednikova osebna povezava z Netflixom

Viri blizu Netflixa navajajo še, da naj bi tudi vodstveni kadri Appla in Amazona, ki imata prav tako v svoji ponudbi storitev pretočnih vsebin, izrazili zanimanje za pogajanja o sodelovanju z Obamo. Vendar je znano, da ima nekdanji predsednik še posebej tesne vezi s Tedom Sarandosom, Netflixovim glavnim odločevalcem glede vsebin. Sarandos je tudi mož aktivistke Nicole A. Avant, ki je bila v času Obamovega predsedovanja veleposlanica ZDA na Bahamih. Blizu mu je tudi Reed Hastings, glavni izvršni direktor podjetja Netflixa, ki se je med obema Obamovima mandatoma udeleževal njegovih državniških večerij.

Obamova povezana že s knjižnim trgom

Spomnimo, da sta pred skoraj natanko letom dni Barack in Michelle Obama podpisala 60 milijonov dolarjev (skoraj 50 milijonov evrov) vredno pogodbo s knjižno založbo Penguin Random House za izdajo njunih knjig. Financial Times je takrat poročal, da je šlo za rekorden znesek za knjigo spominov kakega predsednika. Je pa res, da sta bili "v svežnju" dve knjigi, torej tudi tista prve dame, kar je prav tako bil precedens. Bill Clinton, denimo, je za spomine Moje življenje iz leta 2004 dobil "borih" 15 milijonov, medtem ko je njegov naslednik in Obamov predhodnik George W. Bush za delo Decision Points zaslužil še manj, približno 10 milijonov dolarjev.

Sicer pa je Barack Obama znan po enem najboljših slogov pisanja med nekdanjimi predsedniki, njegovi prejšnji knjigi Sanje mojega očeta in Pogum za upanje (v slovenščini sta izšli pri založbi Sanje) sta bili izjemno uspešni. Michelle Obama pa je doslej pisala le o prehranjevanju in vrtnarjenju.

