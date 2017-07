Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Zgradbo Baragovega semenišča je leta 1936 zasnoval Jože Plečnik, zgradili pa so jo nato med 2. svetovno vojno. Danes pa zaradi dolgotrajnih denacionalizacijskih postopkov prihaja do propadanja tega kulturnega spomenika državnega pomena. Foto: BoBo Vika Potočnik, direktorica Pionirskega doma, ki ima prostore v Baragovem semenišču, poudarja, da je zdaj potrebna jasna razmejitev lastnine in dokončanje ter obnova te dotrajane stavbe. Foto: MMC RTV SLO/Eva Košak Sorodne novice Križevniška cerkev odromala nazaj v roke križniškega redu Denacionalizacijska saga z Baragovim semeniščem se razpleta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Baragovo semenišče: nadškofija neuspešna z zahtevkom za denacionalizacijo

Ministrstvo za kulturo je zahtevek zavrnilo že lani

11. julij 2017 ob 14:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Upravno sodišče je dokončno zavrnilo denacionalizacijski zahtevek Nadškofije Ljubljana za Baragovo semenišče oziroma Akademski kolegij v Ljubljani, s čimer je pritrdilo ministrstvu za kulturo, ki je zahtevek zavrnilo že lani.

O zavrnitvi denacionalizacijskega zahtevka za to nepremičnino ob Linhartovi in Dunajski cesti, v kateri domuje med drugim tudi Pionirski dom, poroča portal Siol. Ob tem na portalu navajajo besede direktorice Pionirskega doma Vike Potočnik, ki poudarja, da je zdaj potrebna jasna razmejitev lastnine in dokončanje ter obnova dotrajane stavbe.

Na obzorju končno ureditev območja

Vodja oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana Mateja Demšič je dejala, da je pravnomočna sodba nekakšen prvi korak, nadškofija pa ima na voljo še izredna pravna sredstva. Računajo, da bodo prihodnje leto začeli urejati dokumentacijo za ureditev območja, ki naj bi vključevala tudi ureditev parkovnih površin.

Zahtevek ljubljanske nadškofije je prišel v obravnavo po tem, ko je nadškofija po lanski zavrnitvi ministrstva za kulturo sprožila upravni spor. Ministrstvo je po skoraj četrtstoletnem pravdanju odločilo, da nadškofija ni denacionalizacijska upravičenka do Baragovega semenišča oz. Akademskega kolegija v Ljubljani in zato objekta ne more zahtevati nazaj.

Eden v nizu Plečnikovih ljubljanskih biserov

Ministrstvo je to odločitev sprejelo na podlagi pridobljene dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bilo lastnik kasneje podržavljenega Baragovega semenišča Škofijsko duhovsko semenišče v Ljubljani, zdaj znano pod imenom Bogoslovno semenišče v Ljubljani, in ne tedanji Škofijski ordinariat v Ljubljani, katerega pravna naslednica je nadškofija.

Zgradba je sicer eden od biserov arhitekta Jožeta Plečnika, ki so ga leta 2009 skupaj z drugimi Plečnikovimi deli v Ljubljani razglasili za kulturni spomenik državnega pomena. V dotrajani zgradbi domujejo Pionirski dom - Center za kulturo mladih, Slovensko mladinsko gledališče (SMG) in Študentski dom Ljubljana.

Odločitve upravnega sodišča glede Baragovega semenišča v nadškofiji za zdaj niso komentirali.

P. G.