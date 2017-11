"Barikada" iz avtobusov v Berlinu obuja spomin na vojno v Siriji

11. november 2017 ob 17:43

Berlin - MMC RTV SLO

Trije pokonci postavljeni avtobusi pred Brandenburškimi vrati v Berlinu so opomin na barikade, ki so jih postavili v Alepu leta 2015 na višku državljanske vojne v Siriji. Instalacijo je postavil sirsko-nemški umetnik Manaf Halbouni.

Razstavljena instalacija je bila pred prihodom v Berlin razstavljena v nemškem mestu Dresden, kjer je izzvala proteste aktivistov skrajne desnice. Demonstranti so bili prepričani, da je instalacija norčevanje iz spomina na katastrofalno bombardiranje njihovega mesta med drugo svetovno vojno.

Instalacija, ki po besedah avtorja, sirsko-nemškega umetnika Manafa Halbounija, prikazuje prizor iz leta 2015, ko so se sirski uporniki trudili zaščititi Alep pred vladnimi ostrostrelci, poziva k enotnosti. Mesto je sirska vojska nato po dolgoletnih srditih bojih osvobodila in dokončno pregnala upornike decembra 2016.

Pred Brandenburška vrata v Berlinu so umetnikovo kreacijo postavili le dan po obletnici padca berlinskega zidu 9. novembra 1989. Tisoči navdušenih Nemcev so na ta dan splezali na berlinski zid blizu vrat iz 18. stoletja in znova zasedli, kar je bilo dolga leta nikogaršnja zemlja med nekdanjo komunistično Vzhodno Nemčijo in Zahodno Nemčijo.

"Proti vsemu, kar je narobe s svetom"

"Brandenburška vrata so simbol uničenja in konca vojne, bila so simbol ločitve, a so pozneje vseeno postala utelešenje enotnosti," je novinarjem Reutersa dejal Halbouni, ki je instalacijo poimenoval Spomenik.

Rdeče-beli avtobusi stojijo samo ulico stran od spomenika žrtvam holokavsta, ki je temačen opomnik na milijone pobitih med vladavino nacističnega režima v Nemčiji. "Ta instalacija nasprotuje vojni in vsemu, kar je narobe s tem svetom," je poudaril umetnik.

Mimoidoči se pogosto ustavijo in opazujejo 12 metrov visoke avtobuse. "Tole je malce bizarno, a to je umetnost," je dejal Dieter Krapp, nemški turist iz regije Eifel v Zahodni Nemčiji. Berlinčan Florian Breitenwieser pa je dejal, da je postavitev opomin na to, kako krhka sta mir in blagostanje, ki ju Nemčija trenutno uživa.

Razstava je del berlinskega jesenskega salona (Herbstsalon), ki vključuje 100 kulturnih dogodkov po Berlinu v organizaciji gledališča Maksim Gorki.

