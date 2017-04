Batgirl, enakovredna Batmanu, končno glavna (super)junakinja

Naj se ugibanja o glavni igralki začnejo

1. april 2017 ob 18:02

Svoj prvi film bo dobila superjunakinja v netopirskem kostumu Batgirl, Batmanova kolegica v boju proti zlobnežem v Gothamu.

Na režijski stolček bo sedel Joss Whedon, ki ravno te dni praznuje 20 let svoje kultne uspešnice, tv-serije Buffy, izganjalka vampirjev.

Po poročanju cehovskega Varietyja bo Whedon, sicer scenarist in režiser dveh filmov iz franšize Maščevalci, ki je prvič združila Marvelove junake Iron Mana, Thora, Kapitana Ameriko in Hulka, ob premiku od Marvela h konkurenci DC Extended Universe - ta deluje pod okriljem velikana Warner Bros. -, poskrbel tudi za scenarij in produkcijo še nenaslovljenega projekta, v katerem menda ne bo manjkalo drugih likov iz slikovitega sveta Gothama, ni znano, ali se bo pojavil tudi sam Batman.

Pri DC-ju sicer trenutno stopnjujejo napetost glede težko pričakovanega spektakla Liga pravičnih (Justice League). V maniri prej omenjenih Marvelovih Maščevalcev bodo moči združili še junaki iz stripov DC Comics: Batman, Superman, Čudežna ženska, Aquaman, Flash in Cyborg.

Feministični naboj

Batgirl - za zdaj glasnih ugibanj o tem, katera hollywoodska junakinja bo prevzela vlogo, še ni - je ena najpriljubljenejših superjunakinj vseh časov, pomembno vlogo ji pripisujejo tudi feministične avtorice, saj naj bi bila enakovredna partnerica Batmanu v boju proti zločinu, ne pa le njegova spremljevalka ali pomočnica. A svojega filma do zdaj še ni imela.

Prihajajoči projekt bo po pisanju Guardiana temeljil na zgodbi o Batgirl, prvič predstavljeni v 60. letih: gre za alter ego Barbare Gordon, hčere policijskega komisarja Gotham Cityja Jamesa Gordona, ki ima pretresljivo preteklost: od pasu navzdol jo je ohromil zlobni Joker, a je nato 23 let pozneje sposobnost hoje dobila nazaj. Izhodišče točke za film bodo potegnili tudi iz serije stripov The New 52 avtorice Gail Simone.

Batgirl, ki jo je v filmu Batman & Robin iz leta 1997, ki je naletel na mlačen odziv, upodobila Alicia Silverstone, bo drugi DC-jev projekt z glavno žensko junakinjo po Čudežni ženski z Gal Gadot v glavni vlogi, ki v kinematografe prihaja 2. junija.

Film o superjunakinji kapitanki Marvel pa pripravlja tudi konkurenca Marvel, naslovno vlogo bo prevzela oskarjevka Brie Larson.

