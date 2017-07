Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na programu je letos zadnjič tetralogija v režiji Franka Castorfa Nibelungov prstan z operami Rensko zlato, Valkira, Siegfried in Somrak bogov. Na posnetku je uprizoritev Renskega zlata z ene preteklih izvedb festivala. Foto: EPA Festivalna hiša v Bayreuthu, v kateri poteka festival, posvečen glasbenemu gledališču Richarda Wagnerja, je lani doživela približno 2,5 milijona vredno obnovitev. Wagner je zgradbo postavil s podporo kralja Ludvika II. Bavarskega, skladateljeva dela v njej z nekaj vmesnimi prekinitvami uprizarjajo od leta 1876, ko je bil v celoti izveden Nibelungov prstan. Foto: EPA Wagnerjeva pravnukinja in umetniška vodja festivala Katharina Wagner podpisuje režijo opere Tristan in Izolda. Foto: EPA Sorodne novice Za uvod festivala v Bayreuthu Parsifal Katharina Wagner še vsaj do 2020 vodja Wagnerjevega festivala Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bayreuth se bo ponovno odel v Wagnerjevo pozlato

Začetek tradicionalnega poletnega festivala

25. julij 2017 ob 09:10

Bayreuth - MMC RTV SLO/STA

"Kaj je umetnost in kaj je nemška umetnost? Kaj je dobra glasba in kaj slaba? Kaj je nemško in kaj ne? Kdo odloča o tem? Kdo je član skupnosti?"

Ta vprašanja je kot pomembna izpostavil Barrie Kosky, sicer intendant Komične opere v Berlinu, ki na poletnem festivalu v Bayreuthu sodeluje v vlogi režiserja postavitve Mojstri pevci nürnberški. V sklopu enomesečnega dogajanja v mestu na severu Bavarske se vsako leto zvrsti 30 predstav.

Festival, posvečen glasbenemu gledališču Richarda Wagnerja, se danes začenja prav s premiero Mojstrov pevcev nürnberških. V intervjuju za nemško tiskovno agencijo DPA je Barrie Kosky med drugim povedal še, da je primerjava te opere z drugimi Wagnerjevimi operami, pri katerih so liki prav tako zapleteni, zelo ambivalentna.

Po njegovih besedah so bile teme, ki se jih dotikajo uvodna vprašanja, eksplozivne v 19. in 20. stoletju in so tudi v 21. stoletju. "Še bolj pa je vse skupaj zapleteno, ker je Wagner Mojstre pevce napisal kot komedijo," je povedal in dodal, da so liki, še posebej lik Hansa Sachsa večplastni in zelo ambivalentni.

Še zadnjič Castorfov Nibelung

Ob novi produkciji omenjene opere se bodo na festivalu do 28. avgusta izmenjevale ponovitve iz preteklih let, med njimi tetralogija Nibelungov prstan v režiji Franka Castorfa, ki je letos na programu zadnjič. S tetralogijo z operami Rensko zlato, Valkira, Siegfried in Somrak bogov so leta 2013 zaznamovali 200. obletnico skladateljevega rojstva v novi Castorfovi uprizoritvi.

Videti bo tudi mogoče Tristana in Izoldo v režiji Wagnerjeve pravnukinje in umetniške vodje festivala Katharine Wagner in opero Parsifal, ki jo je lani na oder postavil nemški režiser Uwe Eric Laufenberg.

Moje gledališče, moje stvaritve

V Bayreuthu nadaljujejo tradicijo nemškega opernega velikana, ki si je zamislil, da bi v lastnem gledališču uprizarjal izključno svoja dela. Festivalno hišo v Bayreuthu je zgradil s podporo kralja Ludvika II. Bavarskega. Wagnerjeva dela tako v njej z nekaj vmesnimi prekinitvami uprizarjajo od leta 1876, ko je bil v celoti izveden Nibelungov prstan.

Festival velja za enega najpomembnejših kulturnih in družabnih dogodkov v Nemčiji. Na njem uprizarjajo deset zadnjih Wagnerjevih oper oziroma glasbenih dram. Cene vstopnic za Festivalno hišo, ki sprejme nekaj manj kot 2.000 gledalcev, se gibljejo od 30 do 320 evrov, čakalna vrsta zanje pa je dolga tudi po več let.

P. G.