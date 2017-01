Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 13 glasov Ocenite to novico! Čas njihovih svetovnih turnej, preden so se Beatli poslovili od koncertnih odrov in posvetili studijskemu eksperimentiranju, je za vselej spremenil glasbeno industrijo in postali so večne ikone svetovne popkulture. Foto: Kinodvor VIDEO The Beatles: Osem dni na... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Beatlomanija, popkulturni fenomen, ki je spremenil (glasbeni) svet

Dokumentarni film Rona Howarda že v Kinodvoru

5. januar 2017 ob 13:05

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ko si je nastop Beatlov v šovu Eda Sullivana ogledalo 73 milijonov Američanov, so dosegli najmnožičnejše občinstvo v zgodovini ameriške televizije.

Njihova turneja je za vselej spremenila glasbeno industrijo in postali so večne ikone svetovne pop kulture. Dokumentarec, ki je nastal pod taktirko hollywoodskega velikana Rona Howarda, vključuje novo odkrite arhivske posnetke ter nove in stare intervjuje s člani skupine in številnimi sopotniki, na ozadju prelomnih družbenih sprememb in medosebne dinamike, humorja in tovarištva legendarne četverice zariše zgodnje in najbolj evforično obdobje v karieri skupine The Beatles.

To je bil čas koncertnih odrov in svetovnih turnej, od prvih nastopov v liverpoolskem The Cavern Clubu na začetku 60. let do zadnjega koncerta v Candlestick parku v San Franciscu leta 1966, ko so se Beatli poslovili od koncertnih odrov in posvetili studijskemu eksperimentiranju.

Film, ki si ga že lahko ogledate v Kinodvoru, predvajajo skupaj s 30-minutnim posnetkom koncerta skupine The Beatles na Shea Stadiumu v New Yorku leta 1965 pred rekordno množico 56.000 gledalcev. Remastering zvočnega zapisa so opravili v londonskih studiih Abbey Roads, 35-mm filmski negativ pa je bil skeniran v resoluciji 4K in v celoti restavriran.

Dokumentarec ponudi zgodbo pionirjev stadionskih rockovskih turnej v letih prve slave in poklon njihovemu izjemnemu talentu za živo nastopanje.

A. K.