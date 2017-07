Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Affleck se je v vlogi superjunaka za Warner Bros prvič preizkusil lani spomladi, ko je zaigral v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice (Batman v Superman: Dawn of Justice), za vlogo pa je prejel različne odzive kritikov. Kot Batman oziroma Bruce Wayne je nastopil tudi v spektaklu Odred odpisanih (Suicide Squad), še preden bo v kinematografe prišel novi Batman, pa se bo v vlogi superjunaka znova pojavil še v filmu Liga pravičnih (Justice League). Foto: Reuters Ligo pravičnih so Afflecku pomagali promovirati soigralci Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller in Ray Fisher. Foto: Reuters Promocija lige pravičnih se osredotoča na Čudežno žensko, najuspešnejšo filmsko superjunakinjo vseh časov. Foto: IMDb

Ben Affleck zanika govorice, da je njegovemu "Batflecku" odklenkalo

"Sem največji srečko na svetu"

24. julij 2017 ob 14:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ben Affleck je iz prve roke ovrgel vse glasnejše govorice, da črno ogrinjalo maščevalca Gothama obeša na klin. Že pred meseci pa se je odrekel režiji naslednjega Batmana.

Na okrogli mizi pred približno 6.500 oboževalci, kolikor se jih je lahko stlačilo na predstavitev pod okriljem konvencije Comic-Con v San Diegu, je Affleck potrdil, da je še vedno filmski Batman. V petek je namreč The Hollywood Reporter poročal, da studio Warner Bros kuje načrt, kako "Affleckovega Batmana s čim manj drame spraviti z zaslona"; namigovali so celo, da bi vlogi zamenjali že pred naslednjim samostojnim filmom o Batmanu.

V preslabi kondiciji za superjunaka?

Ton članka je bil do "Batflecka" neusmiljen: "Igralec bo avgusta dopolnil 45 let, kar bi pomenilo, da bi bil na pragu petdesetih, ko bo film prišel v kino. Če Matt Reeves posname trilogijo, bo v najboljšem primeru sredi petdesetih, ko bo končana. Tomu Cruisu bi to morda uspelo, ampak Affleckovo telo v preteklosti ni bilo ravno tempelj." Film torej režira Matt Reeves, ki se je pred kratkim dokazal z Vojno za Planet opic.

Članek je dvignil toliko prahu, da je za hip vrgel senco na predstavitev, ki jo je studio Warner pripravljal za Comic-Con. S fanfarami so namreč oglaševali svoj megalomanski projekt o superjunakih, Ligo pravičnih (Justice League), ki v kinematografe prihaja novembra.

Bodica Marvelu

"Zelo neposreden bom," je napovedal Affleck. "Sem največji srečko na svetu. Batman je najbolj kul predstavnik katerega koli stripovskega sveta, DC-jevega ali Marvelovega." Rad bi opravil s predsodkom, da ni predan vlogi, je poudaril, čeprav se je umaknil z režiserskega stolčka.

Ligo pravičnih so Afflecku pomagali promovirati soigralci Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller in Ray Fisher. Tudi ta projekt ne nastaja povsem brez porodnih krčev: pred približno dvema mesecema se je režiser Zack Snyder zaradi tragedije v družini umaknil z mesta režiserja. Namesto njega uspešnico končuje Joss Whedon, ki menda ostaja zvest predhodnikovi viziji. Niti prejšnji niti zdajšnji režiser nista prišla na Comic-Con, je pa Snyder že v petek tvitnil, da drži pesti za ekipo.

Pa je res Batman tisti, ki je "najbolj kul"?

Ekskluzivni napovednik, ki so ga na konvenciji predvajali gorečim navdušencem, v ospredje potiska Gal Gadot ozirom Čudežno žensko, ki se je v zadnjih mesecih izkazala za očitno favoritko občinstva DC-jevega filmskega vesolja. Tudi tokrat so menda prisotni vreščali ob vsakem kadru amazonske bojevnice. (Čudežna ženska je nedavno brez pretiranih težav postala najdonosnejša od štirih Warnerjevih ekranizacij stripovskega sveta DC Comics.)

Medli Superman odsoten

Na okrogli mizi je manjkal še nekdo: filmski Superman Henry Cavill. Gal Gadot je zaskrbljenega oboževalca potolažila, da ga iz filma ne bodo izrezali: "Ne smem povedati veliko, a kdor ima rad Supermana, bo zelo, zelo zadovoljen."

Studio je predvajal tudi prvi kratki odlomek Aquamana, nove franšize, ki bo na ogled decembra 2018; v naslovni vlogi bo mišičasti Jason Momoa. Antagonist prvega filma bo Ocean Master, je razkril Momoa in se pošalil, da bo "imel zaradi svoje zgovornosti še težave s studiem". Film režira James Wan, ki je najbolj domač v žanru grozljivke (Žaga, Priklicano zlo, Zakleti).

