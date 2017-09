Beneški filmski festival presegel vsa pričakovanja

Zaključni komentar Matica Majcna

10. september 2017 ob 11:34

Benetke - MMC RTV SLO

Ko se je maja filmski festival v Cannesu zaradi precej povprečnega programa končal z dokaj medlimi vtisi o kakovosti programa, se je večina že sprijaznila, da bomo letos preprosto deležni neimpresivne filmske letine, saj načeloma velja, da evropske producentske hiše in tudi nekateri ameriški studji svoje najboljše izdelke tempirajo prav za festival ob Azurni obali.

Ko je nato še nekaj večjih naslovov povsem zaobšlo evropsko festivalsko sceno (predvsem Dunkirk in Iztrebljevalec 2049), se je pojavil utemeljen strah, ali bodo Benetke sploh uspele ponuditi vsaj zadostno soliden program.

Prav zato je bilo to, kar se je v zadnjih 12 dneh odvilo na beneškem Lidu, tako veliko presenečenje. Na kratko povedano: beneški filmski festival je sestavil izjemno kakovosten program, poln vrhunskih filmov s strani nekaterih največjih mojstrov igranega in dokumentarnega filma, in to tako z razvitih zahodnih držav kot tudi iz Azije, Bližnjega vzhoda in Južne Amerike. S tem so italijanski organizatorji povsem povozili canske, ki so maja ob 70. obletnici očitno preveč stavili na zvezdniško slavje ob okrogli obletnici kot pa da bi občinstvu dejansko ponudili najboljše, kar je ta hip na voljo v svetu filma.



V povzetku letošnje Mostre se zato tokrat ne bomo ustavljali pri razočaranjih. Festival je bil letos tako zapolnjen z dobrimi filmi - kar nekaj izmed njih bo zagotovo končalo med najboljšimi filmi leta nasploh -, da se bomo raje osredotočili na presek največjih presežkov.

Najboljši film, prvič: Jim & Andy: The Great Beyond

Film Miloša Formana Človek z lune (Man on the Moon, 1999), v katerem se je Jim Carrey genialno prelevil v preminulega komika Andyja Kaufmana (1949-1984), je bil eden vrhuncev ameriškega filma ob koncu 90-ih let in je igralcu prinesel tudi zlati globus za najboljšo moško vlogo. Letos je v javnost prišla informacija, da je Carreya med nastajanjem filma vseskozi spremljala ekipa snemalcev, ki je posnela ure in ure zakulisnega gradiva. Razlog, zakaj ti posnetki kar 18 let niso ugledali luči dneva, je ležal v tem, da se je studio Universal ob izidu filma bal, da bi ljudje zaradi teh posnetkov Carreya označili “za navadnega cepca”, zato so jih raje pospravili v arhiv. Režiser Chris Smith je zdaj iz njih sestavil celovečerni dokumentarec, pred kamero pa se je usedel tudi Carrey, ki je iz časovne razdalje podal svoja današnja razmišljanja o svoji karieri.

Iz tega opisa morda res zveni, da gre zgolj za običajen zaodrski in biografski dokumentarec, vendar pa so ti posnetki nič manj kot genialni. Izkaže se, da je Carrey med snemanjem tako trmasto ostajal v liku Andyja Kaufmana in Tonyja Cliftona, da sploh ni hotel slišati za "osebo, ki se imenuje Jim Carrey". S tem ekscentričnim vedenjem je povsem iznerviral režiserja Formana, ki je zaradi tega imel velike težave pri komunikaciji z igralcem, medtem ko je ostala igralska ekipa (Danny DeVito, Paul Giamatti) večino časa zgolj strmela z izrazom nejevere na obrazu. Kar težko je verjeti, da je tako nepogrešljivo poglavje ameriškega filma ostalo tako dolgo skrito pred očmi javnosti. Osupljiv film na vseh nivojih.

Najboljši film, drugič: Mati!

Novi film Darrena Aronofskyja je bil v Benetkah pospremljen z mešanim odzivom, saj marsikomu ni bil blizu režiserjev alegoričen, morast način pripovedovanja, začinjen z nekaj grotesknimi vložki. A za to temačno pripovedjo o odtujenem paru se razkriva izjemno dovršen in srčen film, v katerem je brezčasna biblična alegorija pomešana z avtorjevo cinično kritiko sodobnega zvezdniškega sistema. Ne glede na odziv gledalcev je Aronofsky še enkrat več do potankosti izpeljal svojo avtorsko vizijo, čeprav je obenem res tudi, da filma ni mogoče ceniti z očmi prevladujočega realističnega pripovedovanja v današnjem komercialnem filmu. Prej kot sprejmemo njegovo skrajno metaforično pripoved, bolj lahko cenimo njegovo dovršenost.

Najboljši film, tretjič: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Kraj Ebbing v ameriški zvezni državi Missouri je sicer izmišljen, se pa za tem naslovom skriva resnična anekdota, po kateri je nastala zgodba filma. Britanski režiser Martin McDonagh je namreč pred mnogimi leti med vožnjo po nekem kraju naletel na serijo reklamnih panojev z izrazito osebnimi sporočili. Ker mu njihov namen ni dal miru, se je odločil to pretvoriti v zgodbo o materi, ki so ji neznanci posilili in ubili hčer, z najemom treh panojev pa od neučinkovitih lokalnih oblasti zahteva, naj vendarle najdejo morilca. V filmu poleg izjemnega scenarija blesti igralska ekipa na čelu z Samom Rockwellom, Woodyjem Harrelsonom in predvsem s Francis McDormand, ki se bo v oskarjevski sezoni nedvomno potegovala za najvidnejše nagrade.

Najboljši film, četrtič: Foxtrot

Ker so zgoraj našteti ameriški filmi poželi največ pozornosti, so bili filmi iz manj močnih držav nekoliko v ozadju. Vseeno pa je iz tovrstne ponudbe izstopal izraelski film Foxtrot režiserja Samuela Maoza. Gre za zgodbo o izraelskih starših, ki nekega dne prejmeta obisk iz vojske in iz njihovih ust izvesta, da je njun sin padel v boju. Potek dogodkov se nato močno zakomplicira, režiser Maoz pa pri tem naravnost blesti v svojem vizualnem izražanju, zapolnjenem z majhnimi metaforami. V jedru filma se razkrije močan protivojni apel in če Maoz ne bi pretiraval z nekaj pretencioznimi vložki, bi tudi ta film zlahka razglasili za mojstrovino.

Najboljši film, petič: The Insult

Filmi iz arabskega sveta imajo ponavadi težave s pariranjem evropski in še posebej ameriški filmski produkciji, tu in tam se pa vendarle najde izdelek, ki se pogumno kosa z visokimi standardi gledalcev na zahodu. Tak film je tudi Žalitev, v katerem spremljamo sodno bitko med dvema moškima v Libanonu, po tem, ko se spreta zaradi napačno vgrajene vodovodne cevi. Glavna težava njunega spora leži v tem, da je eden izmed njiju predstavnik krščanske, drugi pa palestinske skupnosti v državi, preko tega dvoboja pa nam režiser Ziad Doueiri podrobno razloži širše razmere v libanonski družbi. Film tu in tam sicer že skorajda izpade kot televizijska žajfnica, a je vseeno občudovanja vredno, da film iz majhne arabske države tako dobro parira uveljavljenim avtorjem na velikem prizorišču, kakršen je beneški festival.

Konservativna žirija izbrala “Disney za odrasle”

Pa zmagovalni film, The Shape of Water Guillerma Del Tora? Mehiški režiser je s svojim novim celovečercem ustvaril delo izjemne vizualne lepote, v katerem brezhibna igralska zasedba pričara mešanico fantazije in zgodovinskega konteksta hladne vojne. Gre za film, ki je premišljen in dovršen do te mere, da so gibi, mimike in barve v vsakem trenutku zastavljene tako, da od začetka do konca ustvarjajo učinek na gledalca. Vseeno pa je zlati lev za Del Tora precej presenetljiv, saj se film obenem ponaša z izredno šablonsko pripovedno strukturo, ki temelji na neštetokrat videnemu dvoboju med protagonistko in negativnimi silami okrog nje.

Tudi v Del Torovem opusu The Shape of Water ni povsem na nivoju Panovega labirinta (2006), čeravno ima z njim nemalo vzporednic. Film bi najbolje opisali kot “Disney za odrasle”, žirija pa je z izborom tako mainstreamovskega izdelka ubrala konservativno odločitev, ki bolj diši na oskarje kot pa na razstavo filmske raznovrstnosti, kakršen je beneški filmski festival.

Prepričali tudi Payne, Wiseman, Haigh in Kechiche

Poleg opisanih so zelo dobre filme posneli še Alexander Payne s Krčenjem (Downsizing), Frederick Wiseman z Ex Libris (tokrat je ponudil vpogled v newyorško javno knjižnico), Andrew Haigh z Lean on Pete in Abdellatif Kechiche z Mektoub, My Love, medtem ko med najvidnejšimi režiserskimi imeni prav velikih razočaranj ni bilo.

iz Benetk, Matic Majcen