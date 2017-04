Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dobitnico zlatega leva so razglasili natanko mesec pred uradnim odprtjem letošnjega beneškega likovnega bienala Foto: EPA Nagrado bodo podelili ob odprtju bienala, 13. maja, ko bodo podelili še zlata leva najbolj izstopajočemu paviljonu in umetniku na osrednji razstavi. Foto: EPA Slovenijo bosta v nacionalnem paviljonu v Arzenalu predstavljali umetnica Nika Autor in kustosinja Andreja Hribernik s projektom Novicam se ne odpovemo. Projekt sestavljata 30-minutni film Obzornik 63 - Vlak senc in publikacija Novicam se ne odpovemo. Foto: Moderna galerija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Beneški lev pionirki feminističnega performansa Carolee Schneemann

Ena ključnih predstavnic body arta

14. april 2017 ob 19:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na mednarodnem likovnem bienalu v Benetkah z zlatim levom za življenjsko delo nagrajujejo ameriško pionirko feminističnega performansa Carolee Schneemann. Kot veleva tradicija, ji bodo nagrado izročili ob odprtju 57. likovne manifestacije, ob tem pa nagradili tudi najbolj izstopajoči paviljon in umetniško delo osrednje razstave.

Kot pionirka feminističnega performansa je Carolee Schneemann na začetku šestdesetih let 20. stoletja telouporabila za osnovno svoje umetnosti. "S tem je žensko predstavila kot ustvarjalko in hkrati kot aktivni del same stvaritve," je o nagrajenki zapisala kuratorica letošnje razstave Christine Macel. Kuratorica je dala tudi pobudo za letošnjo nagrajenko, njeno izbiro pa je potem potrdil tudi upravni odbor institucije Beneški bienale pod vodstvom Paola Baratte. Kuratorica je poudarila, da ameriška umetnica sodi med najpomembnejše akterje v zgodovini razvoja performansa in body arta.

Telo kot arhaična sila, ki zmore spajanje energije

O nagrajenki še pravi, da je v nasprotju s tradicionalnim predstavljanjem žensk kot preprostih golih objektov, umetnica golo telo uporabila kot primitivno in arhaično silo, ki je sposobna spajanja energijo.

"Umetnica promovira pomen ženskega seksualnega ugodja in raziskuje možnosti političnega in osebnega osamosvajanja od družbenih konvencij in prevladajočih estetik. Skozi raziskovanje široke palete izraznih sredstev, med njimi slikarstva, filma, video umetnosti in performansa, Carolee Schneemann na novo napiše osebno zgodovino umetnosti in z njo zavrne tisto zgodovino, ki temelji izključno na moškem pogledu," je v utemeljitvi nagrade med drugim zapisala Christine Macel.



Slovenski paviljon: Novicam se ne odpovemo

Organizatorji bienala so nagrajenko razglasili natanko mesec dni pred uradnim odprtjem letošnjega beneškega likovnega bienala. V slovenskem paviljonu, ki bo vrata odprl tri dni prej, 10. maja, se letos predstavlja Nika Autor. V sodelovanju s kustosinjo Andrejo Hribernik zasnovala projekt Novicam se ne odpovemo. Projekt sestavljata 30-minutni film Obzornik 63 - Vlak senc in publikacija Novicam se ne odpovemo.

Christine Macel pa je za osrednjo razstavo beneškega bienala izbrala tudi tri slovenske predstavnike - kolektiv OHO, Marka Pogačnika in Vadima Fiškina.

M. K.