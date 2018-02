Benetikova pristna črnina s pomočjo saj gledalca "uroči"

Mestna galerija Nova Gorica

9. februar 2018 ob 20:53

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

V Mestni galeriji Nova Gorica se bo s kolaži z naslovom Predrzno črna! predstavil priznani koroški umetnik Rudi Benetik, ki ustvarja v dvojezičnem okolju južne Koroške, to je v Podjuni v Avstriji.

Zbrane je na odprtju pozdravil Andreas Pawlitschek, direktor Avstrijskega kulturnega foruma Ljubljana, umetnika in njegovo delo pa je predstavila umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Milena Zlatar.

"Za razstavo v novogoriški Mestni galeriji je umetnik pripravil novo serijo del, kjer je za pristno črnino uporabil saje, ostanke živega ognja iz peči v ateljeju, pomešane z belimi pigmenti in akrilnim vezivom ... Kot pojasnjuje sam, je zaključne kompozicijske elemente napravil v potezah s sočno in nasičeno črnino kaligrafskega tuša. Pred nami so tako sivine, dimaste meglice, ki se zlivajo v beline ali črna polja, kar daje delom neko posebno duhovno atmosfero," je v uvodnem eseju razstavnega kataloga zapisala Zlatarjeva.

"Enako pomembne kot barve in oblike v strukturi telesa slike so tudi umetnikove geste," je še zapisala kritičarka. Njegove poteze s čopičem, risalom, naključne oblike trgank (iz papirja in drugih materialov), ki jih vgrajuje na površine, so spontane in izrisujejo sublimacijo stvarnosti, ki je spomin in duh časa hkrati.

Celota gledalca "uroči"

Končna celota umetnikovih del gledalca uroči, ga pritegne, čeprav lahko sporočilo v razstavljenih delih dojame le, če se je pripravljen odvrniti od izkustvenega sveta in se prepustiti intuiciji.

Rudi Benetik se je rodil leta 1960 v Podjuni/Jaunstein na avstrijskem Koroškem, kjer tudi živi in dela. Leta 1985 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Njegova dela so del zbirk evropskih muzejev in galerij in so bila razstavljena v Avstriji, Belgiji, na Danskem, v Franciji, na Hrvaškem, v Indiji, Italiji, Južni Koreji, Luksemburgu, na Madžarskem, v Nemčiji, na Poljskem, Slovaškem, v Sloveniji, Španiji in ZDA.

Razstava bo na ogled do 2. marca.

G. K.