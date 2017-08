Benetke: deset najteže pričakovanih filmov

Matic Majcen je že sestavil svojo lestvico

29. avgust 2017 ob 06:24

Benetke - MMC RTV SLO

Po majskem filmskem festivalu v Cannesu, ki je ob 70. obletnici ponudil veliko slavja, a malo filmskih presežkov, se oči te dni obračajo v Benetke, kjer se začenja 74. Mostra.

Organizatorji so letos čast predsedovanja tekmovalni žiriji zaupali igralki Annette Bening, kar je prvič po 11 letih, da tej skupini filmskih strokovnjakov v Benetkah predseduje ženska (leta 2006 je žiriji predsedovala Catherine Deneuve). Festival bo sicer premierno predstavil 73 celovečernih in 16 kratkih filmov, 2 TV-seriji, 18 na novo restavriranih filmskih klasikov ter 31 filmov v popolnoma novi sekciji VR-filma. Še toliko bolj pa z optimizmom navdaja to, da napovedani filmi obetajo vrhunski festival, ki bi po kakovosti in odmevnosti filmov utegnil celo preseči letošnji Cannes, kar bi za italijanske organizatorje predstavljalo izjemen dosežek. Kot pred vsakim festivalom smo tudi tokrat izbrali deset filmov, ki bi utegnili najbolj zaznamovati naslednjih 12 dni festivala na Lidu.

1. Mother!

Od režiserja, čigar filmografija vsebuje filme kot Pi (1998), Rekviem za sanje (2000), Rokoborec (2008) in Črni labod (2010), ni mogoče pričakovati drugega kot še eno mojstrovino. Darren Aronofsky se bo v filmu Mati! prvič povsem odkrito lotil žanra grozljivke, in sicer prek zgodbe o paru (Jennifer Lawrence in Javier Bardem), ki se jima v novi hiši začenjajo dogajati temačne stvari, potem ko ju obiščeta starejša zakonca (Ed Harris in Michelle Pfeiffer). Čeprav žanrski film pri oskarjih nima prav dobre statistike, pa si je težko predstavljati, da film s takšno zasedbo ne bi vsaj oplazil marčevskih podelitev nagrad.

2. Sekcija VR-filma

V zadnjem letu se je zgodil velik premik na področju VR-filma (filma navidezne resničnosti) kot popolnoma novega filmskega izraza. Že lani smo poročali, da so v Benetkah predstavili domnevno prvi navideznoresničnostni celovečerec, v Cannesu pa je letos maja svoj kratki VR-spektakl Meso in pesek predstavilo prvo veliko režisersko ime. Tokrat bo beneški festival naredil še korak naprej, saj bo navidezna resničnost prvič v zgodovini zavzela celo sekcijo, znotraj katere bodo na ločenem prizorišču na otoku Lazzaretto Vecchio predstavili 31 filmov. To, da je projekt privabil tudi ugledna režiserska imena, kot sta Caj Mingljang (Tsai Ming-liang) in Laurie Anderson, je zgolj pika v tem prebojnem eksperimentu.

3. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Izredno razveseljujoča novica letošnjega beneškega festivala je tudi ta, da se prvič po miniseriji Olive Kitteridge (2014) v glavno vlogo kakšnega filma vrača igralka Francis McDormand. V filmu Martina McDonagha (Morilca na kolektivca, Sedem psihopatov in shih tzu) igra mater, ki ji nerešeni primer ubite hčerke ne da miru, zato najame kopico veleplakatov, s katerimi trka na vest tamkajšnjih oblasti. Glede na to, da ji v stranskih vlogah pomagajo Woody Harrelson, Sam Rockwell in Peter Dinklage, lahko pričakujemo nič manj kot vrhunski film.

4. Downsizing

Kaj imajo skupnega filmi Gravitacija, Birdman, V žarišču in Dežela La La? To so filmi, ki so v zadnjih petih letih poželi uspeh na Oskarjih, svojo pot proti zlatim kipcem pa so začeli prav kot uvodni filmi beneškega festivala. Zaradi zaporednega uspeha teh filmov se je položaj filma ob odprtju uveljavil kot nekakšna napoved oskarjevskega uspeha - in letos je to mesto zasedel film Downsizing s kopico zvezdniških igralskih imen, kot so Matt Damon, Kristen Wiig, Laura Dern, Christoph Waltz, Udo Kier in drugimi. Zgodba o pomanjšanju človeka sicer ne zveni kot material za oskarje (pravzaprav prej spominja na nekoliko pozabljeno komedijo Draga, pomanjšal sem otroke iz leta 1989), a Alexander Payne na režiserskem krmilu bi tudi iz take zasnove znal izpeljati kaj presenetljivo dobrega.

5. The Shape of Water

Mehiški režiser Guillermo del Toro bo svojemu impresivnemu arzenalu fantastičnih bitij dodal še eno. V svojem novem filmu The Shape of Water se gluha čistilka v podzemnem laboratoriju spoprijatelji z inteligentno dvoživko, ki so jo razvili znanstveniki. Vizualni vidik filma iz napovednika je videti izvrstno, daleč od slabe pa ni niti igralska zasedba, saj ob glavni igralki Sally Hawkins (Kar brez skrbi, Otožna Jasmine) nastopajo še Michael Shannon, Michael Stuhlbarg in Richard Jenkins.

6. The Devil and Father Amorth

Legendarni ameriški režiser William Friedkin je lani v času svojega masterclassa na filmskem festivalu v Cannesu povedal, da mu je Vatikan odprl vrata in mu dopustil posneti čisto pravi akt izganjanja hudiča. Friedkin je zaradi prelomne grozljivke Izganjalec hudiča iz leta 1975 seveda idealen snemalec takšnega dogodka, a ko smo ga vprašali, v kakšni obliki bodo ti posnetki izšli, takrat še ni znal odgovoriti. No, te dni smo vendarle dobili odgovor – Friedkin je posnetke zapakiral v 60-minutni dokumentarni film in prav zanimivo bo videti, kaj bo Friedkin s svojim zabavljaškim značajem skuhal med zidovi vatikanske cerkve.

7. Jim & Andy: The Great Beyond

Jim Carrey je ta mesec presenetil svoje oboževalce, ko je izdal kratki dokumentarec I Needed Color, v katerem je razkril svoj skriti slikarski talent. Carrey bo v naslednjih dneh osebno obiskal Benetke in bo predstavil dokumentarec o svoji preobrazbi v Andyja Kaufmana (ter seveda tudi Tonyja Cliftona) med snemanjem Formanovega filma Človek z lune leta 1999. Film, ki naslov nosi po skladbi skupine R.E.M. iz omenjenega filma, se sicer ponaša s komično razpoloženim polnim naslovom Jim & Andy: The Great Beyond – The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton.

8. Mektoub

Nazadnje, ko je tunizijsko-francoski režiser Abdellatif Kechiche na kakšnem festivalu predstavljal svoj novi film, so se vsi spraševali, kaj bi se lahko skrivalo za obsežnim 3-urnim artfilmom v dveh delih, ko pa sinopsis ni razkrival nič več kot zgolj preprosto ljubezensko zgodbo. Ta film je takrat nosil naslov Adelino življenje (sprva še s podnaslovom Epizodi 1 in 2) in je bliskovito šokiral filmski svet, ko je v Cannesu iz ozadja osvojil zlato palmo. No, Kechiche je od tedaj ta prečudoviti zlati kipec preprosto prodal, da je lahko financiral svoj naslednji film, ki je zdaj pred nami. Mektoub je še en 3-urni film, tokrat z zgodbo o tavajočem scenaristu Aminu, če pa bo tudi z njim požel tako velik uspeh, bo znano že v prihodnjih dneh.

9. Zama

Beneški festival ob bolj zvezdniških naslovih tradicionalno ponuja tudi močan izbor novih artfilmov. Med temi bo v ospredju Zama, četrti film argentinske avtorice Lucrecie Martel, ki bo predstavljen zunaj tekmovalnega programa. Martelova bo v tem filmu zagotovo spet ivedla svoj izjemno težek način pripovedovanja, ki pa ga 50-letnici venomer uspe zaokrožiti v spretne in inteligentno zastavljene pripovedi, zaradi katerih se trud na koncu vsekakor izplača. Razlog za težko pričakovanje tega filma je tudi v tem, da mineva že devet let, odkar je Argentinka, predstavnica t. i. novega argentinskega vala, posnela svoj zadnji film Brezglava ženska (2008).

10. Human Flow

Filmi o begunski problematiki so v zadnjih nekaj letih na največjih evropskih festivalih precejšnje uspešnice, saj prav z njimi ti prevladujoče glamurozni dogodki dobijo ščepec krute realnosti iz svetovnih kriznih žarišč. Zdaj se je tovrstnega dokumentarca lotil še kitajski umetnik Aj Vejvej, in čeprav film iz prvih posnetkov ni videti ravno bolje od podobnih filmov na to temo (denimo Rosijevega Odprtega morja), bi ob vsaj spodobni izvedbi to znal biti eden izmed očitnih favoritov na podelitvi nagrad ob koncu festivala.

Matic Majcen