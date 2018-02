Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Svetovni dan glasnega branja, katerega namen je opominjati na čar glasnega branja in poslušanja, zaznamujemo od leta 2007, letos pod geslom: Beri glasno, spremeni svet. Foto: MMC RTV SLO Ker je glasno branje, ki bogati, zdravi in prevetri možgane, zabavnejše v skupini, bodo v Vodnikovi domačiji danes in nato vsak prvi četrtek v mesecu glasna branja za starejše. Foto: Vodnikova domačija Sorodne novice Nad ravnodušnost mladih s festivalom, ki spodbuja angažirano pisanje Vodnikova domačija cel dan ob koncu šolskega leta posveča knjigam Dodaj v

Beri glasno, spremeni svet: svetovni dan glasnega branja

Nova druženja pod streho Vodnikove domačije

1. februar 2018 ob 10:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Glasno lahko bereš sam, a je zabavneje v skupini, kajti glasno branje nas bogati in zdravi, ohranja jezik, vzbuja domišljijo, krepi samozaupanje, prevetri možgane in nas spravi v dobro voljo," so o novih druženjih ob literaturi zapisali pri Vodnikovi domačiji.

Glasno branje, ki bogati, zdravi in prevetri možgane, je zabavnejše v skupini, zato bodo v Vodnikovi domačiji danes in nato vsak prvi četrtek v mesecu glasna branja za starejše. Druženja so plod skupine iz društva upokojenih pedagoških delavk.

Še zmeraj razširjena nepismenost

Geslo letošnjega svetovnega dne glasnega branja, ki ga zaznamujemo danes, je: Beri glasno, spremeni svet. Namen tega dneva je opominjati na čar glasnega branja in poslušanja. Pod okriljem organizacije LitWorld spodbuja bralno kulturo, zlasti med mladimi, poudarja pomen poslušanja, govorjenja in pripovedovanja zgodb ter opozarja, da kar 750 milijonom odraslim po vsem svetu, od tega dvema tretjinama žensk, manjkajo osnove branja in pisanja. Svetovni dan glasnega branja se zaznamuje od leta 2007.

Tudi slavljenje pismenosti

Druženja ob proznih besedilih, poeziji in dramatiki bodo pod streho šišenske domačije odslej stalnica. Glasna branja za starejše bodo namreč pod vodstvom Lade Zei vsak prvi četrtek v mesecu ob 10. uri. Vsako dejanje, ki prekrvavi možgansko skorjo, naj bo to glasno branje, petje ali igranje orglic, preprečuje in pripomore k prepoznavanju prvih znakov demence. S tem se tudi slavi pismenost, je še poudarila vodja ljubljanske sekcije društva upokojenih pedagoških delavk.

Za začetek manifest proti starizmu

Vsaka od udeleženk - v glavnem bodo to po njenih besedah starejše gospe - bo brala po pet minut, nato pa bodo s skupnimi moči prebrano poskušale tudi obnoviti. "Ne gre le za poznavanje črk, ampak tudi za razumevanje prebranega," je še povedala Lada Zei. Za začetek bodo brale iz knjige ameriške avtorice Ashton Applewhite Lepota let: manifest proti starizmu, ki ruši številne mite in prepričanja o staranju.

P. G.