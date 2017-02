Berlinale: 10 najteže pričakovanih filmov

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! T2 Trainspotting je daleč najteže pričakovan film letošnjega Berlinskega filmskega festivala, saj se bodo gledalci na celinski Evropi prav tukaj kot prvi prepričali, ali bo drugi del filma dostojno nasledil prvega ali pa gre zgolj za nostalgično obujanje spominov. Foto: Reuters The Lost City of Z je daleč najzahtevnejši projekt kariere Jamesa Graya, gre pa za uprizoritev resničnih dogodkov z začetka 20. stoletja, ko je britanski polkovnik Percy Fawcett v brazilskem pragozdu obsedeno iskal ostanke izgubljene civilizacije. Foto: Promocijsko gradivo Call Me By Your Name prihaja v Berlin z izredno dobro popotnico s festivala v Sundanceu, saj ga je denimo spletna stran IndieWire v navdušeni kritiki opisala z nič manj kot mojstrovino. Foto: Promocijsko gradivo Final Portrait nas umesti v Pariz 60. let, kjer spremljamo vsakdan slikarja Alberta Giacomettija med portretiranjem umetniškega kritika in biografa Roberta Lorda. V Djangu se francoski igralec Reda Kateb vživi v vlogo džezovskega kitarista Djanga Reinhartda, ki je izgubo dveh prstov nadomestil z vzpostavitvijo povsem unikatnega sloga igranja na kitaro. Foto: AP Ker je Aki Kaurismäki velik nasprotnik digitalnega filma, bodo The Other Side of Hope predvajali z medija, na katerega je bil tudi posnet – s 35-milimetrskega filma. Foto: Promocijsko gradivo Viceroy's House sledi dogodkom leta 1947 ob koncu britanske kolonialne vladavine v Indiji, ko se Lord Mountbatten (Hugh Bonneville) s svojo soprogo (Gillian Anderson) odpravi na večmesečno bivanje v hišo britanskega podkralja v Delhiju. Zakonca sta tam priča prelomnim dogodkom ob prehodu države v neodvisnost. Foto: Promocijsko gradivo O filmu The Party v tem trenutku še ni dosti znanega, a sodeč po sinopsisu gre za konverzacijsko dramo, v kateri se sproščena zabava sprevrže v večer konfliktov, kjer ne manjka niti mahanja z revolverji. Foto: Promocijsko gradivo Med komercialnimi hollywoodskimi izdelki bo letos v ospredju deseti film o Možeh X, zaključek trilogije o Wolverinu. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Berlinale: 10 najteže pričakovanih filmov

Festival bo danes odprla premiera filma o Djangu Reinhardtu

9. februar 2017 ob 06:19

Berlin - MMC RTV SLO

Berlinski filmski festival praviloma ne uspe ponuditi tako odmevnega programa kot festivala v Cannesu in Benetkah, vseeno pa je organizatorjem v nemško prestolnico letos uspelo privabiti nekaj vznemirljivih filmskih naslovov, ki se jim obeta uspešna pot po kinodvoranah in televizijskih zaslonih po svetu.

Izmed približno 400 filmov, ki jih bodo predstavili v naslednjih 10 dneh, spodaj predstavljamo nekaj tistih, ki v tem trenutku obetajo največ, filmska stroka pa bo skupaj z občinstvom po koncu presodila, ali so ti filmi dejansko najboljši ali pa si več pozornosti zaslužijo kakšni manj odmevni izdelki iz ozadja.

1. T2 Trainspotting (mednarodna premiera)

Še pred nekaj tedni je bilo načrtovano, da bo nadaljevanje kultnega filma Dannyja Boyla iz leta 1996 že v začetku februarja zaigralo v kinih po Evropi (in tudi v Sloveniji), nakar so producenti očitno v zadnjem trenutku sklenili dogovor z Berlinskim festivalom. Po novem načrtu bo film mednarodno premiero najprej doživel v nemški prestolnici in zaradi tega bodo slovenski ljubitelji tega filma morali počakati dodatna dva tedna. V vsakem primeru je T2 Trainspotting daleč najteže pričakovani film letošnjega Berlinskega filmskega festivala, saj se bodo gledalci celinske Evrope prav tukaj kot prvi prepričali, ali bo drugi del filma dostojno nasledil prvega ali pa gre zgolj za nostalgično obujanje spominov.

2. The Lost City of Z (svetovna premiera)

Uvrstitev filma The Lost City of Z v program Berlinala je nekoliko presenetljiva, saj so ta film glede na spektakularno produkcijo že dlje časa povezovali s festivalom v Cannesu, še posebej zato, ker je režiser James Gray tudi svoja zadnja dva filma Ljubimki (Two Lovers, 2008) in Priseljenka (The Immigrant, 2014) z velikim uspehom predstavil na Azurni obali. The Lost City of Z je daleč najzahtevnejši projekt Grayeve kariere, gre pa za uprizoritev resničnih dogodkov z začetka 20. stoletja, ko je britanski polkovnik Percy Fawcett v brazilskem pragozdu obsedeno iskal ostanke izgubljene civilizacije. To zgodbo je pisatelj David Grann leta 2009 pretvoril knjižno uspešnico, v Grayevi filmski različici pa bodo zaigrali Charlie Hunnam, Sienna Miller in Robert Pattinson.

3. Call Me By Your Name (evropska premiera)

Italijanski režiser Luca Guadagnino bo svojo uspešnico Nemirna obala (A Bigger Splash, 2015) nasledil z adaptacijo romana egiptovskega pisatelja Andréja Acimana, pri pisanju scenarija pa mu je pomagala legenda kostumskega filma James Ivory (Soba z razgledom, Howardov kot, Preostanki dneva). Call Me By Your Name nas podobno kot Nemirna obala ponovno postavi v poletno vročino, tokrat v leto 1983, ko se splete ljubezen med 17-letnim italijanskim najstnikom Eliom (Timothée Chalamet) in očetovim ameriškim asistentom Oliverjem (Armie Hammer). Film v Berlin prihaja z izredno dobro popotnico s festivala v Sundanceu, saj ga je denimo spletna stran IndieWire v navdušeni kritiki opisala z nič manj kot mojstrovino.

4. Final Portrait (svetovna premiera)

Z oskarjem nominirani igralec Stanley Tucci ima ob kopici vidnih igralskih vlog v filmih, kot so Igre lakote (The Hunger Games, 2012–2015), V mojih nebesih (Lovely Bones, 2010) in V žarišču (Spotlight, 2015) tudi svojo režisersko kariero. Njegov 5. film nosi naslov Final Portrait in nas umesti v Pariz 60. let, kjer spremljamo vsakdan slikarja Alberta Giacomettija v obdobju, ko portretira umetniškega kritika in biografa Roberta Lorda. V glavnih vlogah nastopata Armie Hammer in Geoffrey Rush – slednjemu bodo pred premiero filma na festivalu podelili tudi zahvalno nagrado Berlinale Kamera za življenjsko delo.

5. Django (svetovna premiera)

Otvoritveni filmi največjih filmskih festivalov vedno poberejo ogromno pozornosti medijev, a glede na to, da so Berlinale v preteklih letih odprli odmevni filmi, kot so Veliki mojster (The Grandmaster, 2013), Grand Budapest Hotel (2014) in Ave, Cezar! (Hail, Caesar, 2016), se zdi tokratni film nekoliko skromnejša izbira. V Djangu se francoski igralec Reda Kateb vživi v vlogo džezovskega kitarista Djanga Reinhartda, ki je izgubo dveh prstov nadomestil z vzpostavitvijo povsem unikatnega sloga igranja na kitaro. Ko je Berlinale nazadnje odprl kakšen evropski film (leta 2015 z Nobody Wants the Night), je ta film hitro utonil v pozabo, zato nas ob tokratni priložnosti navdajajo mešani občutki. Ker pa si po drugi strani festival le stežka privošči, da bi tako odmevno prvo projekcijo začel slab film, si lahko od Djanga morda vendarle obetamo kaj dobrega.

6. The Other Side of Hope (svetovna premiera)

Na sceno se po 6 letih vrača tudi legendarni finski režiser Aki Kaurismäki. 59-letnik si ob izidu svojega prejšnjega filma Le Havre (2011) bržkone ni predstavljal, kakšne razsežnosti bo v tem času dosegla begunska kriza, zato je vse prej kot presenetljivo, da se avtor še enkrat vrača k tej tematiki. V ospredju filma The Other Side of Hope je sirski begunec Khaled, ki v Helsinkih zaprosi za azil. Ko ga zavrnejo, se med potikanjem po mestu spoprijatelji z lastnikom restavracije, s katerim skupaj ustvari še enega v vrsti utopičnih odnosov med ljudmi različnih kultur, kakršne zaznamujejo Kaurismäkijevi filmi. Ker je finski režiser velik nasprotnik digitalnega filma, bodo The Other Side of Hope predvajali z medija, na katerega je bil tudi posnet – s 35-milimetrskega filma.

7. Viceroy's House (svetovna premiera)

Koprodukcija med Veliko Britanijo in Indijo je na prvi pogled nadvse veličastna. Gre za uprizoritev dogodkov leta 1947 ob koncu britanske kolonialne vladavine v Indiji, ko se Lord Mountbatten (Hugh Bonneville) s svojo soprogo (Gillian Anderson) odpravi na večmesečno bivanje v hišo britanskega podkralja v Delhiju. Zakonca sta tam priča prelomnim dogodkom ob prehodu države v neodvisnost, a ko tam izbruhne nasilje med hindujci, muslimani in sikhi, vključno s 500 zaposlenimi v njunem poslopju, postane podkraljeva hiša alegorija celotne države v kritičnih trenutkih tranzicije. Film je delo režiserke Gurinder Chadha, ki se je na sceno prebila leta 2002 s filmom Zadeni kot Beckham (Bend it Like Beckham).

8. The Party (svetovna premiera)

Zelo obetavno britansko ponudbo na letošnjem festivalu dopolnjuje nov film režiserke Sally Potter. O filmu The Party v tem trenutku še ni dosti znanega, a sodeč po sinopsisu gre za konverzacijsko dramo, v kateri se sproščena zabava sprevrže v večer konfliktov, kjer ne manjka niti mahanja z revolverji. Film največ obeta zaradi sijajne igralske zasedbe na čelu z igralci, kot so Cillian Murphy, Timothy Spall, Kristin Scott Thomas, Bruno Ganz in Patricia Clarkson.

9. SS-GB (svetovna premiera)

Na največjih evropskih filmskih festivalih tradicionalno predstavljajo tudi najnovejšo ponudbo televizijskih serij. V tovrstni ponudbi letošnjega Berlinala izstopa BBC-jeva 5-delna mini serija SS-GB. Gre za primerek žanra alternativne zgodovine, posnet po romanu Lena Deightona iz leta 1978. Pripoved je umeščena v leto 1941, ko so Nemci zmagali v bitki za Britanijo, spremljamo pa detektiva Douglasa Archerja (Sam Riley), ki se po odkritju skrivnostnega trupla znajde v primežu nemških oblasti, britanskega odporniškega gibanja in ameriške politike, ki okleva z vstopom v vojno. Na Berlinalu bodo po običaju predstavili prvi dve epizodi serije.

10. Logan (svetovna premiera)

Velike hollywoodske uspešnice premiere redno doživljajo na največjih evropskih festivalih, a z mešanim uspehom. Prisotnost hollywoodskih zvezdnikov festivalom morda res prinese medijsko odmevnost, po drugi strani pa ni nič nenavadnega, če so dvorane med novinarskimi projekcijami na pol prazne, saj se stroka v teh 10 dneh raje osredotoča na avtorske filme. Na letošnjem Berlinalu bo izmed komercialnih hollywoodskih izdelkov v ospredju deseti film o Možeh X. Zaključek trilogije o Wolverinu bo na berlinsko rdečo preprogo privabil igralsko ekipo s Hughom Jackmanom in Patrickom Stewartom, nato pa bo od tod začel svojo pot po svetu.

Matic Majcen

