Berlinale bo prvikrat odprl animirani film, podpisuje pa ga Wes Anderson

V Isle of Dogs mnogi zvezdniški glasovi

5. december 2017 ob 09:03

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Filmski festival Berlinale, ki se začne čez dobra dva meseca, bo odprl animirani film režiserja Wesa Andersona (1969), naslovljen Isle of Dogs, v katerem teče zgodba o fantu, ki išče izgubljenega psa.

Tako bo ta Andersonova stvaritev postala prvi animirani film, ki bo odprl priznani Berlinski filmski festival, je napovedala nemška tiskovna agencija DPA. Osrednjim animiranim junakom so glasove posodili Scarlett Johansson, Edward Norton in Bill Murray, ob njih pa še Jeff Goldblum, Frances McDormand, Harvey Keitel, Tilda Swinton, Liev Schreiber in Yoko Ono.

V filmu Isle of Dogs (slov. Otoček psov), ki je nastal pod okriljem Fox Searchlighta, je dogajanje postavljeno v prihodnost na Japonskem, kjer se 12-letnik med iskanjem svojega psa spoprijatelji s krdelom psov, katerega člani so zatočišče našli na smetišču in ga ščitijo pred avtoritetami.

Direktor Berlinala Dieter Kosslick je izrazil veselje, da bo prav Andersonov film ponovno uvedel festival in da bo to prvi animirani film v zgodovini festivala, ki mu bo pripadla takšna čast. Gre za film, ki bo z Andersonovim šarmom osvojil srca občinstva, je dodal Kosslick.



Že četrti Andersonov film v tekmi

Sicer pa bo Isle of Dogs Andersonov četrti film, ki bo prikazan v tekmovalnem programu berlinskega filmskega festivala A-kategorije. Poleg že omenjenih dveh sta to bila še Veličastni Tenenbaumi in Življenje pod vodo. Uspešna čudaška komedija Wesa Andersona Grand Budapest Hotel je pred štirimi leti prav na odprtju Berlinala dočakala svetovno premiero in prejela veliko nagrado žirije.

Na čelu žirije festivala, ki bo med 15. In 25. februarjem prihodnje leto, bo nemški režiser Tom Tykwer, ki mu je mednarodni sloves prinesel film Teci, Lola, teci, je še poročala DPA.

Uradni napovednik za Andersonov animirani film Isle of Dogs si lahko pogledate spodaj.

P. G.