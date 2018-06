Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Berlinale se bo v letu 2020 odvil pod umetniškim vodstvom Carla Chatriana, siceršnjega direktorja filmskega festivala v Locarnu, na mesto poslovne direktorice pa je bila imenovana Mariette Rissenbeek, siceršnja vodja nemške pisarne za promocijo filma. Foto: EPA 70-letni Dieter Kosslick, ki je na čelu Berlinala od leta 2001, je v pretežni meri začrtal smer, ki jo je v zadnjih letih ubral festival. Vendar je bil Kosslick v zadnjih letih deležen precejšnjega števila kritik, med drugim da Berlinale ni več zadosti konkurenčen festivaloma v Cannesu in Benetkah. Foto: Reuters Po besedah nemške pooblaščenke za kulturo Monike Grütters, ki prihaja iz stranke CDU, bo naloga Carla Chatriana in Mariette Rissenbeek ohraniti Berlinale kot k občinstvu usmerjen filmski festival, ki je osredotočen na politične teme, ima ambiciozno zatstavljen program in hkrati teži k razvoju. Foto: EPA Sorodne novice Berlinale: pogled na letošnjo izvedbo še skozi prizmo številk Zlati medved romunskemu filmu Ne dotikaj se me En otok, na stotine psov in Berlinale se lahko začne Dodaj v

Berlinale od leta 2020 z novim, dvojnim in povrh celo dvospolnim vodstvom

Prihodnja izvedba še pod vodstvom Dieterja Kosslicka

23. junij 2018 ob 11:26

Berlin - MMC RTV SLO

Dolgoletnega direktorja filmskega festivala v Berlinu Dieterja Kosslicka bo kot umetniški vodja zamenjal Carlo Chatrian, sicer direktor filmskega festivala v Locarnu, ob njem pa bo festival kot poslovna direktorica krmarila še Mariette Rissenbeek, siceršnja vodja nemške pisarne za promocijo filma.

70-letni Dieter Kosslick, ki je na čelu Berlinala od leta 2001 in je skozi leta postal znan že kar kot Gospod Berlinale, bo v prihodnjem letu še ostal na tem mestu, nato pa se mu maja 2019 izteče pogodba, ki je ne bodo podaljšali.

Že pred imenovanjem novega vodstva je bilo znano, da je nemška pooblaščenka za kulturo Monika Grütters, ki prihaja iz stranke CDU, naklonjena tako rekoč dvojnemu vodenju. Medtem ko se je o imenovanju Carla Chatriana govorilo že prej, se je glede poslovnega vodenja festivala zgolj špekuliralo v smeri, da ne bi bilo nič presenetljivega, če bi se Grüttersova odločila za žensko na tem položaju. Omenjalo se je še, da se bo nemara odločila žensko nenemškega porekla.

Nemko Mariette Rissenbeek, ki je z imenovanjem postala prva ženska na tako visokem položaju enega najpomembnejših filmskih festivalov na evropskih tleh, med drugim odlikuje močna mreža povezav v filmskem sektorju, ki jo je vzpostavila skozi leta delovanja na čelu nemške pisarne za promocijo filma.

Po besedah pooblaščenke za kulturo bo naloga Chatriana in Rissenbeekove med drugim ohraniti Berlinale kot k občinstvu usmerjen filmski festival, ki je osredotočen na politične teme, ima ambiciozno zatstavljen program in hkrati teži k razvoju.

Berlin ob Cannesu in Benetkah

46-letni Italijan Carlo Chatrian, ki je na mestu umetniškega vodje neodvisnega filmskega festivala v švicarskem Locarnu od leta 2012, sam zase pravi, da je nor na filme in naklonjen eksperimentalnim pristopom, je na mednarodni sceni prav tako dobro povezan. S prihodom na čelo tega festivala kategorije A, ki ga v nemški prestolnici organizirajo od leta 1950 ter poleg filmskih festivalov v Cannesu in Benetkah velja za enega od najpomembnejših na svetu, ga čakajo številni izzivi.

Naslednje leto že ob Kosslicku?

Radikalne spremembe navad gledalcev s sabo prinašajo seveda tudi nujo po spremembah na ravni dogodkov, vezanih na film. Tega se zaveda tudi Chatrian, ki je v intervjuju za Neue Zürcher Zeitung dejal: "Zame so filmi še vedno v središču pozornosti, vendar menim, da dandanes na festivalu ne moreš zgolj prikazovati filmov. Še nekaj moraš ponuditi." Znano je, da bliskanju fotoaparatov in rdečemu preprogi ne pripisuje velike pomembnosti, njegov moto je: "Tukaj so zvezde filmi!" Kljub temu pa nemški mediji napovedujejo, da je povsem mogoče, da bo naslednje leto že stal ob Kosslicku na rdeči preprogi pred Berlinale-Palast na Potsdamer Platzu.

V zadnjih letih vse glasnejše kritike

Kosslick, sicer politolog in menedžer, je v pretežni meri začrtal smer, ki jo je v zadnjih letih ubral Berlinale. Festival je ohranil svoj politični angažma in hkrati odprl vrata za svetovno filmsko industrijo, še posebej za stvaritve iz držav v razvoju. A v zadnjih letih je bil deležen precejšnjega števila kritik, med drugim da Berlinale ni več zadosti konkurenčen festivaloma v Cannesu in Benetkah.

Lani je tako več deset priznanih nemških režiserjev v skupni izjavi pozvalo k spremembi umetniške usmeritve festivala. Zavzeli so se tudi za oblikovanje mednarodne komisije, ki bi zastavila nove smernice za prihodnost festivala ter v kateri bi bili moški in ženske enakovredno zastopani.

P. G.