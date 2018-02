Berlinale: pogled na letošnjo izvedbo še skozi prizmo številk

Ob sklepu 68. mednarodnega filmskega festivala v Berlinu

26. februar 2018 ob 18:28

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Letošnji mednarodni filmski festival Berlinale se je sklenil v nedeljo in po navedbah organizatorjev poskrbel za nekatere rekorde, s svojim programom pa je tudi v tokratni izvedbi pritegnil tako stroko kot širše občinstvo.

Za 68. Berlinale je bilo prodanih okoli 330.000 vstopnic, kar je podobno kot lani, ko je bilo po pisanju nemške tiskovne agencije DPA prodanih 334.000 vstopnic.

Kot so sporočili organizatorji festivala, pa se z rekordom letos ponaša evropska filmska tržnica z 10.000 obiskovalci iz 112 držav.

385 filmskih stvaritev, od tega 19 tekmovalnih

Na letošnjem Berlinalu je bilo skupaj prikazanih 385 filmov z vsega sveta, v tekmi za zlatega in srebrne medvede je bilo 19 filmov. Nagrade so podelili v soboto, torej na predzadnji dan festivala.

Mednarodna festivalska žirija, ki ji je predsedoval nemški režiser Tom Tykwer, je zlatega medveda za najboljši film namenila radikalnemu romunskemu eksperimentalnemu filmu Touch Me Not (Ne dotikaj se me). Režiserka Adina Pintilie v tem svojem, na pol dokumentarnem filmu raziskuje različice in meje spolnosti.



Poljski film Mug (Obraz), ki ga je režirala Malgorzata Szumowska, je odnesel veliko nagrado žirije. Gre za film o moškem, ki se po tem, ko ga nesreča prisili v presaditev obraza, spoprijema s provincialno nestrpnostjo in osebnimi krizami.

Paragvaj prvikrat v tekmovalnem programu

S srebrnim medvedom, poimenovanem po Alfredu Bauerju, za igrani film, ki odpira nova obzorja, so ovenčali paragvajski film The Heiresses (Dedinji) režiserja Marcela Martinessija. Martinessijev celovečerni igrani prvenec je bil obenem prvi paragvajski film, ki je bil vključen v tekmovalni program festivala.

In prvikrat tudi odprtje z animiranim filmom

Ameriški režiser Wes Anderson je prejel srebrnega medveda za režijo za svoj animirani film Isle of Dogs (Otok psov), prvi animirani film, ki je v zgodovini Berlinala odprl festival.

Znano je tudi že, da bo 69. Berlinale potekal od 7. do 17. februarja 2019.

