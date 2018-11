Slovenija ima kaj pokazati, tudi v baletni umetnosti, ki lahko odlično dopolnjuje našo predstavitev na Frankfurtskem knjižnem sejmu 2022, saj je kar nekaj baletov ustvarjenih po literarnih predlogah," je ob jubileju poudaril Jagodič. Foto: Jože Baša Večer je sklenilo predvajanje videoposnetka Plesa v črnem v koreografiji in izvedbi Lojzke Žerdin. Foto: Jože Baša Dodaj v

Berlinski poklon stoletnici slovenskega baleta

Nevladne in vladne baletne institucije skupaj predstavile ustvarjalnost Slovencev

21. november 2018 ob 09:37

Berlin - MMC RTV SLO, STA

V Berlinu so počastili 100. obletnico baletne umetnosti v Sloveniji. Na dogodku v dvorani pri Slovenski katoliški misiji so se predstavile tako vladne kot nevladne institucije na področju baleta v Sloveniji: Balet SNG Ljubljana, Balet SNG Maribor in Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS).

V uvodu sta solista ljubljanskega Baleta Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto odplesala plesno suito Lok, katere zasnovo in izvirno koreografijo podpisujeta Pia in Pino Mlakar in katere krstna izvedba je bila leta 1939 v Münchnu; baletno suito Lok je obnovila Olga Andreeva ob pomoči Dušanke Berce Mlakar in Toma Mlakarja.

Sledila sta duet iz koreografije Edwarda Cluga Radio and Juliet na glasbo zasedbe Radiohead, ki sta ga odplesala Catarina De Meneses in Ionut Dinita, ter Largo v koreografiji Vlasta Dedovića na glasbo Georga Friedricha Händla, ki sta ga odplesala Urša Vidmar in Filip Viljušič iz DBUS.

Zatem sta se z duetom iz baleta Simfonija otožnih pesmi režiserja Tomaža Pandurja in koreografa Ronalda Savkovića na glasbo Henryka Mikolaja Goreckega Simfonija št. 3, ki je doživel krstno izvedbo v Berlinu leta 2010, ponovno predstavila Giorgia Vialati in Yamamoto, z baletom Peer Gynt prav tako v Clugovi koreografiji in na glasbo Edvard Griega pa sta se predstavila Asami Nakashima in Yuya Omaki. Večer je sklenilo predvajanje videoposnetka Plesa v črnem v koreografiji in izvedbi Lojzke Žerdin.

Dogodek je organiziral Slovenski kulturni center Berlin (SKC Berlin) skupaj s SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Maribor in DBUS. Počastitev jubileja je zaokrožila dvojezična nemško-slovenska zgibanka, ki je namenjena tudi promociji in navezovanju stikov na področju baletne in plesne umetnosti med državama.

Vodja SKC Berlin Gregor Jagodič je ob tem izrazil veselje, da Slovenijo v Berlinu predstavljajo tri osrednje slovenske baletne institucije, kar je velik dosežek tudi nacionalnega pomena, saj gre za prvi tovrstni nastop v tujini.

Kot je še zapisal v sporočilu za javnost, so obenem zaznamovali 85. obletnico plesalke, koreografinje in pedagoginje Lojzke Žerdin. Ta je svojo pot izraznega giba začela pri Mary Wigman in svoje znanje prinesla v Slovenijo, ob tem pa zavrnila njeno pobudo, da bi po končanem študiju prevzela slavno berlinsko šolo. "Slovenija ima kaj pokazati, tudi v baletni umetnosti, ki lahko odlično dopolnjuje našo predstavitev na Frankfurtskem knjižnem sejmu 2022, saj je kar nekaj baletov ustvarjenih po literarnih predlogah," je še zapisal Jagodič.

A. J.