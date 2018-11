Mezzosopranistka svetovnega slovesa Bernarda Fink je tako kot njen brat basbaritonist Marko Fink rojena v Argentini, oba pa je življenjska pot pripeljala v Evropo. Foto: Cankarjev dom Na drevišnjem koncertu bo Slovenski komorni orkester z Dunaja v družbi Bernarde Fink v okviru orkestrskega cikla Narodnega doma poustvaril Bagatele za orkester Marija Kogoja v priredbi Alojza Srebotnjaka, Biblijske pesmi za orkester Antonina Dvoržaka in Škotsko, tretjo simfonijo Felixa Mendelssohna-Bartholdyja. Glasbeniki delujejo s podporo urada za Slovence v zamejstvu in tujini ter Slovenskega kulturno-informacijskega centra na Dunaju. Foto: Imago Sloveniae Sorodne novice Spektakelski uvod v festival Imago Sloveniae in Poletje v stari Ljubljani z Ruskimi kozaki Dodaj v

Bernarda Fink v družbi Slovenskega komornega orkestra z Dunaja

Drevišnji koncert v Mariboru

27. november 2018 ob 14:40

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenski komorni orkester z Dunaja, v katerega so se združili slovenski glasbeniki, delujoči v Avstriji, bo drevi nastopil s priznano mezzosopranistko Bernardo Fink v mariborski dvorani Union.

Orkester z okoli 15 stalnimi člani deluje pod vodstvom Jere Petriček Hrastnik, ki je študirala dirigiranje najprej v Ljubljani, nato še na Dunaju, je bil ustanovljen maja lani na dirigentkino pobudo in je že na ustanovnem julijskem koncertu na Dunaju nastopil z Bernardo Fink.

Slovenski glasbeniki, delujoči pri severnih sosedih

V orkestru najdemo med drugim člana Dunajske filharmonije Petro Kovačič in Iztoka Hrastnika, člana Dunajskih simfonikov Primoža Zalaznika, člana Koroškega simfoničnega orkestra Nejca Mikoliča, violinistko Tamaro Štajner, klarinetistko Mašo Prebanda in tolkalca Krištofa Hrastnika.

"Pomislila sem, da bi povezali vedno večje število uveljavljenih slovenskih glasbenikov, ki živijo na Dunaju, s študenti in k sodelovanju povabili izkušene soliste, ki bi znanje predali mladim glasbenikom," je pojasnila Jera Petriček Hrastnik. Zasedba sodeluje tudi s prijatelji, ki so nekaj časa študirali na Dunaju, predvsem pa se "trudijo postati center, ki povezuje slovenske glasbenike iz tujine in matične domovine".

Za koncerte, kot bo nocojšnji, so nekaj glasbenikov dobili tudi na Dunaju, kjer je ponudba pestra, vadijo pa predvsem projektno ter glede na velikost zasedbe in priložnost. Svoje poslanstvo vidijo v izvajanju slovenske glasbe in repertoarja, s katerim ima klasični orkestrski glasbenik na Dunaju manj stika, kot so glasba 20. stoletja ter komorna in ansambelska dela. Njihova motivacija pa je po dirigentkinih besedah tudi "druženje Slovencev in ustvarjanje dobre glasbe v bolj sproščenem ozračju".

"Prav tako je pomembna možnost, ki jo imajo študentje, da se spoznajo in igrajo s člani Dunajske filharmonije, Simfonikov in drugih poklicnih orkestrov. Igranje v orkestru je veščina, ki se dandanes premalo vzgaja, tu pa je večja možnost osebnega stika. Seveda je tudi zame kot dirigentko to pomemben vir izkušenj, zaradi katerih se je vredno lotiti takega projekta," je še dejala vodja zasedbe.

Kogoj, Dvoržak in Mendelssohn-Bartholdy

Orkester je v Sloveniji že nastopil julija letos na festivalu Imago Sloveniae z dvema deloma Nine Šenk in kvintetom Franza Schuberta, v Mariboru pa bodo v okviru orkestrskega cikla Narodnega doma poustvarili Bagatele za orkester Marija Kogoja v priredbi Alojza Srebotnjaka, Biblijske pesmi za orkester Antonina Dvoržaka in Škotsko, tretjo simfonijo Felixa Mendelssohna-Bartholdyja.

Drevišnji koncert, ki je drugi po vrsti v okviru Orkestrskega cikla v Dvorani Union v Mariboru, se začne ob 19.30.

P. G.