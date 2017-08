Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 'Pesem se pri meni ponavadi dolgo kuha in si je ne upam zapisati, dokler mi ne zazveni prav,' razlaga vsestranska ustvarjalka Svetlana Makarovič. Foto: BoBo Napredek pa se začne z odločitvijo ne, tega nočem, potem se začne razmišljanje, kaj pa mogoče hočem. Svetlana Makarovič Niko Grafenauer je osebno liriko začel objavljati v mentorski reviji Mlada pota leta 1956, njegova prva zbirka Večer pred praznikom pa je izšla leta 1962. Pri pesnjenju se je zgledoval po Vladimirju Bartolu, Simonu Jenku, Srečku Kosovelu, Josipu Murnu, Francetu Prešernu in Otonu Župančiču. Foto: BoBo Jaz dobesedno na papirju izdelujem besedilo. Zato imam tudi celo vrsto verzij in črtanja, dokler se ne dokopljem do končne verzije. Niko Grafenauer Do konca avgusta se je s Prešernovimi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada zadnjih dvajsetih let v Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj mogoče srečati tudi na razstavi portretov fotografa Toneta Stojka. Foto: Gorenjski muzej Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Beseda je lahko rezilo, ki čisti, lahko je skalpel"

Večer s Prešernovima nagrajencema

5. avgust 2017 ob 14:29

Kranj - MMC RTV SLO, STA

V Prešernovo hišo v Kranju so v goste povabili Svetlano Makarovič in Nika Grafenauerja, poeta, ki vsak na svoj način pristopata k pesmi, obema pa je med drugim skupen upor ter kritično zrenje v svet.

S pesnikoma se je v sklopu dogodkov Poletje s Prešernovimi nagrajenci v Prešernovi hiši pogovarjala Carmen L. Oven, ki jo je zanimalo, ali je upor sogovornikov rasel že od malega, saj je oba zaznamovalo boleče otroštvo. Grafenauer ni imel staršev, saj mu je mama umrla ob rojstvu, oče pa kmalu zatem. Svetlana Makarovič je na drugi strani starše sicer imela, vendar kot pravi, je niso imeli radi in se je vedno počutila kot sirota.

"Precej pozno pa sem spoznala, da ima beseda moč, če je izbrušena. Da je beseda lahko rezilo, ki čisti, da je lahko skalpel. Ravno zdaj, ko je ta gnusna poplava trumpovstva, ki se pozna povsod, se mi zdi, da je treba ubesediti simbol rdeče zvezde, s katero je treba kljub neštetim zlorabam tega simbola iti naprej na nov način," je dejala Svetlana Makarovič. Kot pravi, sedaj čuti, da ima njena beseda moč in da imajo njeni šansoni, ki so v bistvu protestni, satirični eno skupno noto, in sicer Tega nočemo več. "Napredek pa se začne z odločitvijo ne, tega nočem, potem se začne razmišljanje, kaj pa mogoče hočem," je poudarila.

Na pogovornem večeru, kjer je moderatorka s pesnikoma iskala predvsem skupne silnice v njuni različnosti, smo izvedeli, da sta oba prvo pesem objavila v srednješolski reviji Mlada pota, kar je vodilo do predstavitve avtorjevih začetkov.

Imenitna pravljičarka, kakršne Slovenci še nismo imeli

Svetlana Makarovič je povedala, da je na igralsko akademijo šla slučajno. "Potem pa nisem dobila službe. Vedno sem bila brez denarja in sem razmišljala, kaj lahko še počnem. Znam igrati klavir, komponirati, peti in sem šla igrati v kavarno in obmorske hotele," je spomnila. "Želela se je izpostaviti in izrazite sebe. S tem je povezano to njeno delovanje, posebej pa samo pisanje, kjer se je že zelo zgodaj izkazala kot izjemna pesnica. Postala je tudi imenitna pravljičarka, kakršne Slovenci še nismo imeli," je svojo kolegico pohvalil Grafenauer.

Drug način doživljanja in rabe besed

Zelo različna pa sta si pesnika v načinu snovanja poezije. Pri Svetlani Makarovič se običajno dolgo kuha pravi, zapisati pa si je ne upa, dokler ji ne zazveni prav. Pesem se ji običajno po glavi mota več mesecev, sprva morda le kot nek ritem oziroma besede. "Vem, kdaj jo smem zapisati in ko jo enkrat zapišem, je to običajno čistopis, brez popravljanja" pravi.

Grafenauer pristopa k ustvarjalnemu procesu drugače. "Jaz dobesedno na papirju izdelujem besedilo. Zato imam tudi celo vrsto verzij in črtanja, dokler se ne dokopljem do končne verzije," je dejal in razkril, da v nasprotju s Tonetom Pavčkom, ki je znal vse svoje pesmi na pamet, sam ne zna niti ene. "Gre za drug način doživljanja in rabe besed," je pojasnil.

Poklon Francetu Prešernu v družbi nagrajencev

V Kranj so pesnika in pesnico povabili v okviru dogodkov Poletje s Prešernovimi nagrajenci. V petkovih zgodnjih večerih se v gorenjskem mestu namreč skozi vse poletje na različnih lokacijah v živo predstavljajo Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada. Direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert na podlagi odzivnosti ocenjuje, da je bila njihova odločitev o večerih s Prešernovimi nagrajence pravilna. Pojasnila je, da želijo na tak način Prešernovo hišo še dodatno oživiti in se pokloniti Francetu Prešernu. Pri tem sodelujejo z Galerijo Prešernovih nagrajencev. Vodja galerije Marko Arnež pa upa, da se bo prihodnje leto poletje z nagrajenci še nadaljevalo.

M. K.