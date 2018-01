Beseda leta je evropski prvaki

Na drugem mestu kriptovaluta, na tretjem arbitraža

11. januar 2018 ob 11:00

Zlata medalja slovenske košarkarske reprezentance na evropskem prvenstvu je močno zaznamovala leto 2017 - besedna zveza "evropski prvaki" je bila namreč izbrana za besedo leta.

ZRC SAZU in MMC RTV Slovenija sta letos drugič izbirala besedo leta. Iskali smo besedo ali besedno zvezo, ki je po vašem mnenju najbolj zaznamovala leto 2017. Pri tem ni bilo pomembno, ali je bilo to v pozitivnem ali negativnem smislu, pomembno je bilo le, da je šlo za besedo (ali besedno zvezo), ki smo jo imeli ves čas na jeziku, v mislih ali pod prsti.

Takoj za petami kriptovaluta in arbitraža

Strokovna komisija je med več kot 200 poslanimi predlogi izbrala deset finalistov. Končna odločitev je bila v vaših rokah, saj ste največ glasov namenili besedni zvezi evropski prvaki. Na drugem mestu je pristala beseda kriptovaluta, na tretjem pa arbitraža.

Številne nagrade zaradi zlata

Zgodovinski uspeh košarkarjev je zaznamoval številne izbore leta: Goran Dragić je tako postal slovenski športnik leta in ime leta, Luka Dončić je bil izbran za najbolj izstopajočega mladega športnika, košarkarska reprezentanca je bila razglašena za ekipo leta in športni dogodek leta ... Njihov uspeh je zdaj pečat pustil še v izboru besede leta.

Beseda leta:

2016 begunec

2017 evropski prvaki

Nagrada za Besede srca

Razpisali smo tudi natečaj za najboljšo pesem, v kateri ste morali uporabiti vse besede finalistke. Komisijo je najbolj prepričala Ksenija Bratina in njena Besede srca. Avtorica bo prejela zgoščenko Iztoka Mlakarja PORKAEVA!, ki jo podarja Založba kakovostnih programov RTV Slovenija.

Besede srca

Ko boš spet prišel …

(ne, ni treba nositi rož)

nočem skladovnic,

ki jih postavljaš med naju,

skladovnic vsebin,

ob katerih se mi vzdiguje,

ker natrpajo ves prostor med mano in tabo …

ne zanima me,

kaj meniš o izidu arbitraže

ali o potrebnosti drugega tira

ne, zdaj me ne zanima,

kar imaš povedati o pojavu projektariata,

ali o zadnji polemiki o spravi,

niti to me ne zanima,

koliko se spoznaš na kriptovalute

(in ali si zaradi tega tudi že kaj bogatejši)

moje roke se nimajo kam dati,

ko razglabljaš o krožnem gospodarstvu

ali ko samega sebe zabavaš z domislicami,

kaj bi lahko bila današnja lažna novica

ter se sprašuješ,

ali res lahko obstaja nadlegovanje

brez tihega konsenza druge strani.

Ljubosumna sem na evropske prvake,

ob katerih se veseliš, kot bi imel tudi ti kaj zraven pri zmagi

(jaz pa se spomnim samo tega, da je takrat lilo kot iz škafa,

ulivalo se je na teraso mediteranske hišice,

bila je topla in vlažna septembrska noč …)

In pri besedi anticepilec se naježim,

spet bo sledila razprava,

v kateri bom v mislih izpuhtela …

Ne maram navlake,

ki moti bližino.

Rada bi,

da bi enkrat prišel k meni,

brez verbalne ropotije vsakdanjika,

spustila bi te blizu,

naučila preprostih besed srca.

Slavko Jerič