Z Markom Snojem o besedi leta: "Jezik je najboljše ogledalo naše družbe"

11. december 2017 ob 11:04,

zadnji poseg: 12. december 2017 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Če izbiramo osebnost leta, športnika leta, vinsko kraljico in bob leta ... gotovo je prav, da se odločimo tudi za besedo leta," je prepričan jezikoslovec Marko Snoj. ZRC SAZU zato še drugo leto zapored izbira besedo leta, akciji smo se letos pridružili na Multimedijskem centru.

Akcijo je v naši rubriki MMCanaliza predstavil predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Marko Snoj.

Besede povedo veliko o naši družbi

"Jezik je najboljše ogledalo naše družbe," je že uvodoma poudaril Snoj. "Pogled na to, katera beseda je najbolj zaznamovala naše bivanje, nam pove veliko o naši družbi." Lani je bila za besedo leta izbran "begunec", kar je, sicer z rahlim zamikom pokazalo na dogajanje v družbi. Za primerjavo: v nemščini je bila beseda leta begunec že v letu 2015, je povedal Snoj, medtem ko so lani izbrali "postfaktičnost". Ali bomo Slovenci tudi tokrat sledili njihovemu zgledu, bomo vedeli kmalu, so med najpogostejšimi predlogi letos bitcoin, arbitraža, lažne novice in podobne.

"Vse besede so lepe"

V tej smeri bi besedo leta iskal tudi Snoj, po "čustveni plati" pa se ne bi mogel odločiti, katera beseda se mu zdi "najlepša". "Besede so nedolžna bitja - kot majhni otroci ali živali, vse so lepe. Vse sicer ne označujejo lepih stvari, ampak tega niso krive besede, krivi so ljudje. Tajkunov, denimo, ne maram, ampak beseda 'tajkun' je lepa: etimološko je kitajskega izvora, tako kot tajfun, in pomeni velikega moža."

Do 20. decembra lahko pošiljate svoje predloge

Svoje predloge lahko pošljete po številnih kanalih. Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša bodo vaše predloge sprejemali po elektronski pošti beseda.leta@zrc-sazu.si, Facebooku ali Twitterju, na obeh platformah pa vaše predloge sprejemamo tudi na MMC-ju (Facebook, Twitter). Upoštevali bomo tudi vaše predloge, ki jih boste zapisali v komentarjih pod to novico. Predloge lahko pošiljate do 20. decembra, med desetimi besedami finalisti pa boste glasovali med 3. in 10. januarjem. Dan kasneje bo znana beseda leta 2017.

S. J.