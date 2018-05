Besedne igre Dr. Seussa vendarle dobile tudi slovenski prevod

8. maj 2018 ob 17:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dela enega najbolj priljubljenih avtorjev otroških del v angleščini Theodorja Seussa Geisela, bolj poznanega pod psevdonimom Dr. Seuss, so odslej na voljo tudi v slovenščini.

Pri Mladinski knjigi so izšla knjižna dela Zelena jajca in krača, Muc kapuc in Lisica nogavica, vsa tri veljajo za klasična dela v svetovni mladinski književnosti.

Izšla v 650 milijonih izvodov

Knjige so za ameriške otroke to, kar sta za slovenske na primer Sapramiška ali Maček Muri. Prevedene so v več kot 40 jezikov in so izšle v kar 650 milijonih izvodov, so zapisali pri Mladinski knjigi.

Knjige Dr. Seussa imajo v ameriških knjigarnah pogosto kar svoj prostor. Založba si je kar nekaj let prizadevala pridobiti pravice za Slovenijo, tudi zato, ker so prodajni zastopniki za šole nenehno spraševali, ali bodo kdaj na voljo tudi v slovenščini, je ob izidu povedala urednica Mladinske knjige Irena Matko Lukan.

Igriva in ritmična besedila

Seussova dela so precejšen prevajalski zalogaj, saj so besedila zelo igriva, ritmična in strogo vezana na ilustracije, ki jih je ustvaril sam avtor. Kot je dejala prevajalka Urša Vogrinc Javoršek, je težava ta, da "vsaka ilustracija natančno nariše, kar je avtor napisal", zato se je morala pri vsebini zelo strogo držati ilustracij.

Zelena jajca in krača, ki je v angleščini izšla leta 1960, otroke vsaj posredno poskuša pripraviti do tega, naj poskusijo kakšno novo hrano. Avtor je za celotno knjigo v angleščini uporabil samo 50 besed, vključno z vezniki in predlogi.

Kot je dejala prevajalka, se v slovenščini s tem raje ni ukvarjala. "Nisem se hotela frustrirati, ampak če je on pazil na število besed, sem jaz v slovenščini ubrala veliko težjo pot strukture."

Zelo primerno za začetnike

Bojana Caf, socialna pedagoginja, ki pri svojem delu z otroki pogosto uporablja knjige, je pojasnila, da je knjiga zelo primerna za začetnike, ki se šele učijo branja, saj so besede zelo preproste in je v njih veliko ponavljanj.

Muc Kapuc je zgodba o nagajivem mucu, ki pride v stanovanje dveh otrok in povzroči pravi kaos, je pa nekoliko zahtevnejša, medtem ko je Lisica nogavica polna besednih iger, zelo kompleksna in je primerna za otroke, ki že dobro berejo. Vse tri knjige so "izjemen material na otroke in starše", je dejala Bojana Caf.

Avtor več kot 60 del za otroke

Theodor Seuss Geiselse se je rodil leta 1904 in je do smrti leta 1991 ustvaril več kot 60 del za otroke. Številna so bila uporabljena tudi za scenarije za filme in televizijske serije, tudi Muc kapuc ter Zelena jajca in krača.

N. Š.