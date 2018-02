Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Umetnice flamenka so od nekdaj poosebljale strastno in ponosno ženstvenost, Molina pa jo v Padcu iz raja (Caída del Cielo) uteleša kot feministični krik, elementarni cri de coeur," je o predstavi, ki jo bomo videli v Ljubljani, zapisal Guardianov recenzent. Foto: Cankarjev dom Po vzoru Diega Carrasca je cela generacija umetnikov flamenko pripeljala v jazz, pop in rock. Foto: Cankarjev dom Dodaj v

Bi flamenko: zvezde najstrastnejšega med plesi v gosteh

Na festivalu flamenka se bodo klasični koraki združevali z modernimi

9. februar 2018 ob 11:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Malo je umetnikov, ki bi tradicionalno izročilo flamenka tako pregnetli in redefinirali kot Rocío Molina. Španka, ki ji najbolj zakrknjeni tradicionalisti očitajo, da ubija "pravi" flamenko, bo osrednja gostja festivala Bi flamenko v Ljubljani.

V Cankarjevem domu se nocoj začenja mednarodni bienalni festival flamenka Bi flamenko, na katerem se bodo mešali tradicija in urbanost, utečene melodije klasičnih glasbil z elektroniko, z mediteranskim temperamentom pa se bodo prepletali arabski in afriški ritmi. Cankarjev dom dogodek pripravlja v sodelovanju s festivalom Flamenko bienale z Nizozemske.

Za uvod v festival bo nastopil Diego Carrasco, legenda flamenka in veliki mojster ritma iz Jereza de la Frontera. Pod njegovim vodstvom je cela generacija umetnikov flamenko pripeljala v jazz, pop in rock, ne da bi pri tem trpela tradicija. Koncert, ki je naslovljen 50 let družine, posveča kitaristu Miraitu Chicu, s katerim je sodeloval do njegove smrti leta 2011.

Osrednja gostja festivala bo trenutno največja zvezda flamenka, plesalka in koreografinja Rocio Molina, ki bo v soboto nastopila s predstavo Padec iz raja. "Projekt je temperamentna in z vrhunskim plesom začinjena zgodba, v kateri se mešajo tradicionalni koraki flamenka, električne kitare, rockovski bobni, petje jeznih moških ter ples občutljive in izjemne ženske," so opisali organizatorji.

Festival bodo zaznamovali še plesalka Sara Cano in pevec Alberto Fuentes, ki v duetu Naravnost ven raziskujeta različne plesne tradicije, projekt Bagatela plesalke Ane Morales in Enriqueja Tomasa, v katerem se prelivata elektronska glasba in sodobni flamenko, ter prvi skupni projekt Ane Pandur Predin ter Gianija Poposkega z naslovom Firebird, ki ga opisujejo kot križanca med metal koncertom in flamenko koreografijo, začinjenega s performativnimi vložki.

Flamenko na stičišču s perzijsko tradicijo

Na festivalu se bo flamenko srečal tudi s perzijsko klasično glasbo. Slišati bo mogoče projekt Qasida, ki povezuje mlado seviljsko kantaoro Rosario La Tremendita in njenega iranskega kolega Mohammada Motamedija. Pevka preučuje korenine flamenka v bogatih, raznovrstnih poetičnih pesmih in improvizacijah Motamedija, ki je po navedbah CD vzhajajoča zvezda perzijske klasične glasbe in utelešenje obnovljene tradicionalne glasbe. Po nastopu bo pogovor z umetnikoma.

Bi flamenko bo 13. februarja sklenil fenomen jazz flamenka Alfonso Aroca oz. istoimenski kvintet, ki ga sestavljajo še Matias Lopez - El Mati, Juanfe Perez, Javier Rabadan in Abel Harana. Izjemno nadarjen pianist, skladatelj, aranžer in učitelj Aroca je flamenko popeljal v globine jazza.

Festival bodo pospremile filmske projekcije, plesne delavnice, pogovori z ustvarjalci in druženja v Klubu CD.

A. J.