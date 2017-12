Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na dražbi bodo prodali redke ohranjene dokumente s potniške ladje Titanik. Foto: Reuters Na pismu lahko opazimo podpis francoskega cesarja Napoleona. Foto: Reuters Med najbolj impresivne rokopise 20. stoletja sodijo štirje rokopisi očeta nadrealizma Andrea Bretona, ki jih bodo prodali skupaj. Med njimi je tudi je tudi Nadrealistični manifest iz leta 1924. Foto: Wikipedia Sorodne novice Napoleon Bonaparte Od Louvra izposojene slike končale v plamenih Dodaj v

Bi imeli raje perverzni roman Markiza de Sada ali dokumente s Titanika?

Obetajo si okoli 16 milijonov evrov izkupička

12. december 2017 ob 21:30

Pariz - MMC RTV SLO

Del ene največjih zbirk zgodovinskih pisem, notnih zapisov, dokumentov, zapiskov ter rokopisov, ki vključuje tudi 120 dni Sodome markiza de Sada, bodo 20. decembra prodali na dražbi v Parizu.

Dražitelji se bodo tako lahko potegovali za več kot 200 let staro originalno pornografijo, ki jo je markiz de Sade pisal v francoskem zaporu Bastilja, in ki so jo našli skrito za kamnom. Naprodaj pa bodo tudi veliko bolj intelektualne vsebine, kot so skice matematičnih enačb pionirja kvantne teorije Erwina Schroedingerja, pa tudi pesmi izpod peresa Arthurja Rimbauda, je poročal spletni Reuters.

Bogato zbirko je s pomočjo vlagateljev in ljubiteljev umetnosti skupaj zbrala francoska družba Aristophil, ki so jo ustanovili leta 1990. Ustanovitelj podjetja Gerard Lheritier je bil sprva zelo uspešen in si je prislužil naziv »kralj rokopisov«, a leta 2015 je bankrotiral svoje podjetje, ko je zapravil na stotine milijonov evrov za kakšnih 130.000 artefaktov. Preiskovalci so 69-letnega Lheritierja obtožili prevare, a slednji zanika kakršnokoli namerno goljufijo.

Kompletna velikanska zbirka bo sedaj likvidirana in razprodana, proces pa bo po predvidevanjih trajal kar kakšnih šest let v katerih se bo zvrstilo preko 200 dražb. Za počasno odprodajo so se odločili predvsem, da ne bi preveč zasičili trga in zbili cene starin.

Prva dražba 20. decembra v Parizu

Najbolj prestižen predmet prve dražbe, ki bo potekala pod vodstvom Clauda Aguttesa, 20. decembra v Parizu bo rokopis markiza de Sada na 33 papirnatih zvitkih, ki ga je pisal zaprt v Bastilji leta 1785. "Gre za knjigo napisano na 12 metrskem papirnatem zvitku, ki ga lahko, če je tesno zvit, skrijemo v roki," je pojasnil Aguttes in dodal, da je de Sade omenjeno rolico skrival za kamnom v svoji zaporniški celici v Bastilji.

Ko so ga leta 1789 odpeljali iz zapora, je zvitek, na katerem je bil zapisan perverzni pornografski roman 120 dni Sodome, ostal v jetniški celici in so ga odkrili šele kasneje. Rokopis romana, ki govori zgodbo o štirih plemičih in njihovih seksualnih perverzijah, naj bi se na dražbi po nekaterih ocenah prodal za med 4 do 6 milijonov evrov.

Zapisi s Titanika

Na dražbi bo na prodaj tudi 40 strani dolg zapis pričanja Helene Churchill Candee o tem, kako je potonil Titanik in kaj se je dogajalo med katastrofo na krovu. Prav pričanje preživele Helene, je pomagalo navdihniti hollywoodsko filmsko uspešnico Titanik.

Dražitelji se bodo lahko med drugim potegovali tudi za rokopise Alexandra Dumasa in Honorea Balzaca, pa za čustveno korespondenco med admiralom Nelsonom in Napoleonom I. ter tudi za lastnoročne notne zapise Richarda Straussa.

Med najbolj impresivne rokopise 20. stoletja sodijo štirje rokopisi očeta nadrealizma Andrea Bretona, ki jih bodo prodali skupaj. Med njimi je tudi je tudi Nadrealistični manifest iz leta 1924). Za Bretonove štiri rokopise naj bi iztržili do 5,5 milijona evrov.

Od prve dražbe pričakujejo med 12 in 16 milijonov evrov izkupička, licitiranje pa bo budno spremljalo okoli 18 tisoč investitorjev oziroma upnikov, ki so investirali v bankrotirano podjetje Aristophil. Obetajo si povrniti čim več izgubljenega denarja, a najverjetneje dosežene cene na dražbi ne bodo zadoščale. Lheritier je na primer za de Sadov rokopis plačal 7 milijonov evrov, a zdaj tako visoke cene ne pričakujejo.

