Bi lahko serijo Roseanne nadaljevali brez naslovne junakinje?

Igralkino opravičilo tokrat ni zaleglo

2. junij 2018 ob 16:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Morda vendarle še obstaja rešilna bilka za serijo Roseanne, ki jo je televizijska mreža ABC ukinila po rasističnem izpadu naslovne zvezdnice. Precej varno pa je napovedati, da se bo vsak morebitni spin-off zgodil brez Roseanne Barr.

Spletni portal TVLine poroča, da je Darlene – ideja za serijo, ki bi se vrtela okrog lika Roseannine hčerke Darlene, ki jo igra Sara Gilbert – samo eden od petih predlogov, s katerimi se poigrava ABC, odkar so v torek ukinili sicer izjemno gledano nanizanko. Tabloidni portal TMZ poroča še, da Gilbertova navezuje stik s člani igralske zasedbe, da bi videla, ali jih sodelovanje pri takem projektu zanima; John Goodman je po njihovem pisanju odprt za take predloge. Tom Werner, direktor produkcijskega podjetja, ki je ustvarjalo Roseanne, sodeluje pri pogovorih. Da se stvari res premikajo v to smer, je neodvisno potrdil tudi CNN.

V tem tednu smo bili priča odločni in hitri potezi mreže ABC (ki je ukrepala, še preden bi jo v to prisilila teža gneva javnosti). Serijo Roseanne so ukinili, ker je njena protagonistka Roseanne nekdanjo svetovalko Baracka Obame Valerie Jarrett v tvitu primerjala z opico.

Med prvimi člani ekipe Roseanne, ki so se na debakel odzvali po družbenih omrežjih, je bila Sara Gilbert (ena od glavnih pobudnic od mrtvih oživljene serije). "Roseannini nedavni komentarji o Valerie Jarrett, in še toliko drugega, je odvratno in ne odraža stališč igralske ekipe, zasedbe in vseh ljudi, povezanih s serijo. Nad njenimi dejanji sem, milo rečeno, razočarana."

Odločitev mreže ABC, ki jo vodi Channing Dungey, je naletela na zelo močne odzive na obeh straneh političnega spektra: mnogi opozarjajo, da je zaradi ukinitve službe izgubilo cel kup ljudi (mreža ABC je pred tem dogodkom že naročila drugo sezono serije). Če bi zdaj zaživela serija Darlene, bi bil to seveda način, da se ustvarjalna in tehnična ekipa vrneta na delo.

Ni vedela

Roseanne Barr se menda zaradi škandala "ne počuti dobro"; preklicala je tudi napovedano petkovo gostovanje na nekem podkastu. Objavila je tudi celo serijo (zdaj že izbrisanih) tvitov, v katerih trdi, da je odgovorne moledovala, naj serije ne ukinejo. "Rekla sem, da sem pripravljena narediti kar koli, in prosila za pomoč pri popravljanju zadeve. Zanje sem cele tedne brezplačno delala promocijo, potovala, kljub bronhitisu. Moledovala sem za službe ljudi." Med drugim trdi tudi, da sploh ni vedela, da je Valerie Jarrett temnopolta ženska.

Tudi ideja o morebitni nanizanki Darlene je na družbenih omrežjih naletela na mešane odzive. Nekateri mislijo, da "ostala ekipa ne bi smela biti kaznovana, ker se je Roseanne zmešalo", drugi pa so prepričani, da Darlene ni dovolj karizmatičen ali všečen lik, da bi pritegnila gledalce.

Jih lahko Roseanne toži?

Ob vsem tem pa se je treba zavedati, da bi vsako nadaljevanje serije brez sodelovanja Barrove lahko bilo pravno vprašljivo. Serijo ima sicer v lasti neodvisno produkcijsko podjetje Carsey-Werner, a je Roseanne Barr njena soustanoviteljica in izvršna producentka, prav tako pa ji pripada delež od zaslužka. Za primerjavo: ko je studio Warner odpustil Charlieja Sheena in serijo Dva moža in pol nadaljeval brez njega, jih je igralec tožil za sto milijonov dolarjev - in se na koncu z njimi pogodil za četrtino te vsote.

A. J.