Ustvarjalna ekipa režiserja Jerneja Lorencija si je pri poskusu uprizarjanja Biblije za izhodišče vzela zelo raznolika svetopisemska besedila. Foto: Peter Uhan Zanimal me je kontekst. Ta je danes najpomembnejši, ne samo v teatru. Jernej Lorenci Lorencija starejša besedila vznemirjajo že več let. "Lepo je iti na začetke in primerjati, kje smo mi danes ter iskati razlike in podobnosti. To je zanimivo, frapantno pa tudi boleče. Lepo in mestoma tudi smešno," je povedal. Foto: Peter Uhan Ustvarjalci so se posvečali predvsem poetični plati predloge, poeziji, ki jo prinaša Biblija, pa tudi žanrski raznolikosti biblijskih zgodb. Foto: Peter Uhan Tini Vrbnjak se je na začetku prebiranja Biblije zdelo, da je potreben komentar, zdaj pa meni, da ga Biblija ne potrebuje, saj ga nosi že sama po sebi. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Biblija, prvi poskus: "vse, kar je človeškega", v eni knjigi - in v eni predstavi

Danes premiera na velikem odru Drame

19. april 2017 ob 13:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V SNG Drama Ljubljana se pripravljajo na nocojšnjo premiero predstave Biblija, prvi poskus. Ustvarjalci "v knjigi vseh knjig, v obljubi vseh obljub, v razočaranju vseh razočaranj", iščejo zgodbo - ali dve.

Ustvarjalna ekipa režiserja Jerneja Lorencija, ki avtorsko podpisuje odrsko priredbo t. i. knjige vseh knjig, si je pri poskusu uprizarjanja Biblije za izhodišče vzela zelo raznolika svetopisemska besedila, ki odpirajo vrsto vprašanj.

Med drugim nova predstava reinterpretira vsem znana besedila, kot so Visoka pesem, Pridigar ali Kohelet, Ezekiel in Jobova knjiga. Vsako odpira svoja vprašanja, probleme, vsako lahko na svoj način izzove ustvarjalce pri postavljanju na gledališki oder, so zapisali v ljubljanski Drami.

Nazaj k osnovam

Lorencija starejša besedila vznemirjajo že več let. O Bibliji je med drugim zapisal: "Velika in največja knjiga. In ta velika in največja knjiga je postajala vse večja in še večja. In še večja je postala. Postala je tako velika, da je bila že prevelika. In ko je postala prevelika, se je začela prazniti." In še. "Na njenem skoraj povsem izpraznjenem pogorišču bomo iskali preživele. V nekdaj veliki, celo največji knjigi, v knjigi vseh knjig, v obljubi vseh obljub, v razočaranju vseh razočaranj, bomo iskali zgodbo - ali dve."



Režiser je o predstavi povedal še, da v izhodišču študija "ni imel neke velike in motivirane ideje, nobenega posebnega uvida ali velikega spoznanja, ki bi ga premočrtno gnalo v ta projekt". "Bolj občutek, da gre za logično nadaljevanje dosedanjih ustvarjanj in odziv na privlačnost vseh teh starih kanonskih besedil, ki so me vznemirjala že dolgo časa. Primerjati to, kar je bilo 'na začetku' - kar je bilo kasneje znova in znova prevajano in zapisano -, z današnjimi zapisi, se osredotočiti na razlike in podobnosti. Zanimal me je kontekst. Ta je danes najpomembnejši, ne samo v teatru."

"Zdi se mi, da je dobro premešati vsebine, ki naj bi na prvi pogled sodile nekam. Vsa ta sveta besedila so poskusi. Skupaj s soavtorji uprizoritve si prizadevamo, iščemo ključ, kako zaustaviti trenutek, ustvarjati zdaj. In tudi to je poskus," njegove besede povzema sporočilo za javnost.

Igralski ansambel sestavljajo Janez Škof, Marko Mandić, Nina Ivanišin, Nataša Barbara Gračner, Gregor Zorc, Jernej Šugman, Pia Zemljič, Aljaž Jovanović in Tina Vrbnjak. Scenograf predstave je Branko Hojnik, kostumografinja Belinda Radulović, skladatelj Branko Rožman, oblikovalec luči Pascal Merat, koreografinja pa Kaja Lorenci.

Rušenje klasične hierarhije gledališkega ustvarjanja

Avtorji priredbe so vsi ustvarjalci uprizoritve. Kot je povedala igralka Nina Ivanišin, se ji zdi, da jo material, s katerim se ukvarjajo, dela skromnejšo. Izrazila je tudi veselje, da je prišla v stik v Biblijo, ob čemer se je znebila marsikaterega predsodka.

Igralec Marko Mandić je pojasnil, da v besedilo niso posegali, na vajah so se dogajali le izbori po predlogu dramaturga Matica Starine in Lorencija. Na vajah so prebirali dele Biblije in na nek način bo tudi predstava taka, da se kot knjiga odprejo najprej drug drugemu in nato občinstvu. Igralka Tina Vrbnjak je dodala, da se ji je na začetku prebiranja Biblije zdelo, da je potreben komentar, zdaj pa meni, da ga Biblija ne potrebuje, saj ga nosi že sama po sebi.

Po besedah lektorice Tatjane Stanič so se v procesu ustvarjanja razvodenile hierarhija gledališkega ustvarjanja. Vsi so si bili zelo enakovredni v tem, da so iskali material. Nihče ni imel predznanja in vsi so se znašli pred vprašanjem, kako ta material zagrabiti. Med seboj so primerjali različne prevode, pogledali so tudi prevod Jurija Dalmatina. Vsak je imel možnost in tudi odgovornost, da se je orientiral po lastni želji, kateri tip jezika mu najbolj odgovarja in iz tistega je tudi gradil svoj vpogled v obravnavane teme.

A. J.