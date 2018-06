Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Žirija tekmovanja je Big Band GveriLLAz izbrala za najboljše med 20 sodelujočimi zasedbami. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Na tekmovanje so se glasbeniki, zbrani v zasedbi BigBanda GveriLLaz, prijavili že lani, letos pa so jih organizatorji na povabili k sodelovanju. Foto: Oamela van Andreson

Big Band GveriLLaz zmagal na Nizozemskem

V finalu še finski big band Sointi

6. junij 2018 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska džezovska zasedba Big Band GveriLLaz pod dirigentsko taktirko Petra Ugrina se je iz Nizozemske vrnila s pomembno nagrado: na tekmovanja Corendon International Big Band Competition je med 20 zasedbami najbolj prepričala žirijo in zmagala v kategoriji top class Big Band.

Na omenjenem tekmovanju je sodelovalo 20 big bandov, ki so tekmovali v dveh kategorijah (top class in first class). Kot je za MMC pojasnil dirigent Peter Ugrin, so se na tekmovanje prijavili že lani, a niso bili izbrani, letos pa so jih organizatorji na tekmovanje povabili. "Na podlagi posnetka so nas uvrstili v najvišjo kategorijo. Imeli smo lepo izkušnjo," je dejal Ugrin.

Kot je pojasnil, je sama izvedba tekmovanja precej naporna, kajti zasedbe se na odru zvrstijo ena za drugo, vmes ni časa za predpriprave. "V 10 minutah moraš imeti tonsko vajo in potem odigrati program. Tekmovanje je razdeljeno v dve fazi, najprej se zasedbe pomerijo v polfinalu, v katerem zasedba odigra 40 minut glasbe. Popoldne so potem razglasili finalista, v naši kategoriji sta bila dva, mi in še finski big band Sointi," je dogajanje pretekli konec tedna opisal dirigent nagrajene slovenske zasedbe.

Prepričali z avtorsko glasbo in skladbami Franka Zappe

V finalu je najprej nastopila finska zasedba, potem še slovenska, potem pa se je začelo čakanje. "Ob polnoči je žirija razglasila zmagovalca in letos smo, na veliko veselje, to postali mi," je zadovoljen dejal Ugrin. Zasedba, ki jo sestavljajo odlični glasbeniki, večina se jih je izobraževala v tujini, je igrala predvsem avtorsko glasbo in nekaj skladb legendarnega Franka Zappe.

Na tekmovanju na Nizozemskem so v Big Band GveriLLaz nastopili Domen Gracej, Gregor Turk, Jernej Maček, Tadej Vujanič, David Jarh (trobente); Lan Turek, Albert Kerekeš, David Mozetič, Rok Felicijan, Blaž Trček (saksofoni); Matija Mlakar, Jakob Leban, Matjaz Kafol, Rok Furlan (pozavne); Marko Čepak na kitari, Anže Vrabec na klavirju, Ilj Pušnik na basu, Primož Podobnik na bobnih, dirigent Ugrin pa tudi na violini.

K. T.