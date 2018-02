Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Televizijska mreža USA, ki je serijo producirala, se z njo odmika od svoje standardne ponudbe (Suits, The Sinner). Foto: IMDb Zgodbo bomo spremljali s perspektive detektiva, ki skuša rešiti primer obeh umorov, ki sta bila najverjetneje povezana. Foto: IMDb

Biggie in Tupac: Američani še vedno iščejo odgovore

Nova nadaljevanka o resničnem zločinu

26. februar 2018 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Več kot 20 let je že, odkar sta pod streli padla Tupac Shakur in Notorious B.I.G., a teoretike zarote še vedno obsedata njuna umora. Smrti, ki sta razgalili napete rasne odnose v Ameriki, sta predmet nove serije, posnete po resničnih dogodkih.

Okoliščine smrti ameriških hiphoperjev Biggieja Smallsa, znanega tudi pod imenom Notorious B.I.G., in Tupaca Shakurja oz. 2paca še danes vznemirjajo javnost, saj njunih morilcev tudi po več kot dveh desetletjih niso našli. S primeroma se ukvarja nova serija Nerazrešeno: Umora Tupaca in Notoriousa B.I.G.

Smrti razvpitih raperjev iz 90. let prejšnjega stoletja ostajata nerazrešeni, storilcev še niso našli, obstaja pa kup teorij zarote, tudi npr. korupcija v policiji in rivalstvo med njunima založbama.

Raperja sta bila nekoč prijatelja, a naj bi se Notorious B.I.G. od Tupaca oddaljil, ko je raperja zaneslo v kriminal. Vse skupaj se je dogajalo v obdobju rivalstva med hiphoperji z vzhodne in zahodne obale. Po eni izmed teorij naj bi Tupaca umorili podporniki Notoriousa, nato pa naj bi se Tupacovi pristaši maščevali.

Raperja Tupaca so med vožnjo v avtomobilu v Las Vegasu, kamor je prišel na boksarski dvoboj Mika Tysona, ustrelili septembra 1996. Pol leta pozneje, marca 1997, je v Los Angelesu umrl Notorious B.I.G. s pravim imenom Christopher Wallace.

Ozadja obeh umorov se loteva nova desetdelna serija, v kateri sta Josh Duhamel in Jimmi Simpson upodobila detektiva Grega Kadinga in Russella Poola; zgodba je povedana skozi oči policistov, ki skušata primer rešiti.

Marcc Rose se je znova prelevil v Tupaca, ki ga je upodobil že v filmu iz leta 2015 Straight Outta Compton - Zgodba o N.W.A., medtem ko se bo v vlogi Biggieja predstavil Wavyy Jonez.

Njuni zgodbi je v zadnjem času, morda tudi zaradi okrogle obletnice, popkultura že večkrat obravnavala. Nazadnje je Tupacovo življenje raziskoval lanski biografski film All Eyez On Me, v katerem je pri 25 letih umrlega raperja upodobil igralec Demetrius Shipp mlajši, čigar oče je bil Tupacov producent.



Tupac še vedno velja za enega najvplivnejših glasbenikov na hip hop sceni; znan je bil predvsem po čustveno nabitem lirizmu besedil in teatralnosti nastopov. Aprila lani je bil kot prvi samostojni rapovski izvajalec sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla.

Pod serijo se kot izvršni producent podpisuje Kyle Long, ki pravi, da je eno glavnih sporočil serije, da si Tupac in Biggie zaslužita pravico. Prvi del bodo na televizijski mreži USA Network predvajali v torek.

A. J.